Messi le regaló al hijo de un reconocido cantante la camiseta que usó en el triunfo del Inter Miami: “Está mojada todavía”

El hijo de René se quedó con la camiseta de Messi

El debut de Lionel Messi con el Inter Miami en la MLS tuvo un espectador de lujo en las gradas del Red Bull Arena de Nueva Jersey. Entre los 25 mil espectadores que colmaron el estadio se encontraba el cantante puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, junto a su hijo Milo, quien se llevó un regalo espectacular al término de la victoria de las Garzas por 2-0.

Te puede interesar: Tras clasificar a la final de la US Open Cup, cuándo volverá a jugar el Inter Miami de Lionel Messi

El artista de 45 años compartió dos videos en sus stories de Instagram con sus más de 8,6 millones de seguidores. En el primero se lo pudo ver festejando el tanto del argentino a los 89 minutos junto al pequeño de nueve años, mientras que en el segundo ya se encontraban en el automóvil tras el final del encuentro.

“¿Quién tiene la camisa?”, preguntó René mientras filmaba a su hijo con una bolsa en la mano. “Yo”, respondió Milo, feliz de saber que tenía en sus manos la camiseta número 10 con la que Lionel Messi marcó su primer gol en la MLS. “Esa no se lavará nunca, ¿Verdad?”, bromeó antes de finalizar la grabación.

Te puede interesar: Así fue el golazo de Messi que cerró el triunfo de Inter Miami ante New York RB: pase “invisible” de Leo, asistencia de Cremaschi y toque a la red

Tanto el cantante como su hijo tuvieron que esperar una hora para ver en acción al argentino, quien ocupó un lugar en el banco de suplentes desde el arranque por una decisión consensuada con Gerardo Tata Martino. Sin embargo, 30 minutos fueron más que suficientes para que el rosarino pudiera desplegar su magia.

Messi empezó el partido en el banco de suplentes (Reuters)

En la conferencia de prensa posterior, el entrenador argentino se refirió a la suplencia de Messi y aseguró que la gestión de los minutos del capitán se decidió pensando solo en el bienestar del jugador.

Te puede interesar: Tras la victoria ante New York Red Bull, cuándo volverá a jugar el Inter de Miami de Messi por la MLS

“Entiendo el deseo de la gente de verlo jugar. En todos los lugares nos va a pasar esto”, declaró el ex seleccionador de Argentina, México y Paraguay. “Nosotros no nos podemos separar del plan porque hacer eso sería hipotecar un poco el físico de Leo y no estamos acá para reventar al jugador sino para que pueda rendir en toda su plenitud”, continuó.

Luego, contó cómo hizo para convencer al ex PSG sobre comenzar en el banco, algo que pocas veces ocurrió durante su extensa carrera en el fútbol profesional: “La conversación con Messi fue solamente explicarle que teníamos tres partidos en una semana, que veníamos de un desgaste muy grande, que iba a tener que parar en algún momento”.

“Y estuvo de acuerdo”, añadió el técnico, quien cumplió los “dos objetivos” que se había marcado: recuperar jugadores y regresar de este encuentro con los tres puntos.

Finalmente, el Tata también confirmó, “si no hay nada raro”, que su capitán estará presente en los próximos dos partidos: el miércoles contra el Nashville de local y el domingo a domicilio frente a Los Angeles FC (LAFC), ambos por la MLS y con el objetivo de seguir escalando en la tabla para meterse en los playoffs.

Seguir leyendo