Maxi Moralez reveló los motivos de su salida del Racing de Gago y se acerca nuevamente a la MLS: “No era lo que pensé cuando regresé”

El retorno de Maximiliano Moralez a Racing no fue el ideal y el futbolista de 36 años anunció que no continuará en la Academia que conduce Fernando Gago. El nacido en Granadero Baigorria, Santa Fe, no fue prioridad en la consideración del entrenador en su tercera etapa en el club que lo vio nacer y se marcha con pocos minutos en cancha y un dejo de tristeza por no haber conseguido destacarse en un plantel con objetivos altos.

Te puede interesar: Juan Fernando Quintero llega al Racing de Argentina: los detalles de su firma y la fecha de sus exámenes médicos

“Traté de disfrutarlo, de ser lo más profesional posible y dando lo mejor. No era lo que pensé cuando regresé, que era estar hasta fin de año. Pero esto es lo que tiene el fútbol. Uno con estas cosas no puede pensar en el futuro y se dio esta oportunidad, veremos qué pasa”, comenzó Moralez luego de rescindir su vínculo con Racing.

Sobre las razones puntuales de la interrupción de su contrato, el ex atacante de Vélez Sarsfield dijo que se debieron a decisiones familiares y que lógicamente estuvieron atadas a cuestiones futbolísticas, dado a su escasa participación en el equipo de Gago. “No hay nada que ocultar. Me hubiese gustado jugar más como cualquier otro jugador, después las decisiones las tomó el cuerpo técnico. Yo solamente le tengo que agradecer a ellos, a mis compañeros y a la dirigencia, que se portaron de maravillas conmigo siempre. Son decisiones de familia, que hay que tomarlas, después podemos charlar si anduve mal o no me adapté, pero ya está”, continuó.

Te puede interesar: El impresionante recibimiento al campeón River Plate en el Monumental para el partido ante Racing

Frasquito tuvo tres etapas en el club de Avellaneda. Surgido de la cantera académica, debutó en 2005 de la mano de Germán Rivarola. El mediocampista ofensivo de 1.62 metros de altura comenzó a destacarse y fue vendido al FC Moscú en 6 millones de dólares. No se adaptó a la capital rusa y al año volvió a Racing, al que ayudó a salvarse del descenso con un gol clave. Tras pasos por Vélez, Atalanta, León y New York City, Moralez pegó la vuelta a “su casa”, donde jugó en la temporada 23 partidos con un gol y tres asistencias. En total, Maxi disputó 113 encuentros, marcó 12 tantos y repartió 12 pases-gol en el club blanquiceleste.

Ante la consulta sobre su relación con Gago y la falta de minutos en el campo, Moralez evitó la polémica aunque se notó su incomodidad por la pregunta. “A mí me trajeron para jugar, pero son decisiones del técnico. Después, cada uno tiene su mirada, su perspectiva. Son preguntas que le tienen que hacerle a él, de mi parte traté de apoyar desde donde me tocó y apoyar a los chicos. Fue una decisión familiar y agradezco al entrenador por tenerme en el plantel. Agradecerle a Víctor (Blanco) también. Fueron meses espectaculares para mí y mi familia desde lo emocional, pero soy consciente de que acá en el futuro no iba a tener tantas chances como pasó en el último tiempo. Ya lo venía asimilando. Los pocos minutos, la llegada de grandes jugadores para reforzar el plantel me hizo definir para cambiar, lamentablemente”, completó.

Te puede interesar: El impactante récord que batió River Plate tras su victoria ante Racing en el Monumental

Su próximo destino aún no está definido, pero el jugador manifestó que está en conversaciones con directivos de su ex club, el New York City FC, para analizar si puede regresar a la MLS de los Estados Unidos, donde tuvo un paso brillante con 35 goles y 60 asistencias en 194 partidos. Sobre la liga norteamericana, que está en boca de todos por el arribo de Lionel Messi a Inter Miami, Moralez dio su mirada.

“Si se da la oportunidad de regresar, que faltan detalles, sin dudas que enfrentarlo va a ser lo mejor. A la liga le ha dado un crecimiento de un cien por ciento, lo he mirado jugar, así que será un placer. Leo revoluciona cada lugar adonde va”, comentó Maxi ante la chance de viajar nuevamente a los Estados Unidos para continuar con su carrera.

Por último, le dejó un mensaje a los hinchas de Racing: “Quiero agradecerles, en esta vuelta me han hecho sentir cosas hermosas. Creo que de parte mía siempre traté de dar lo mejor, mal, bien o regular, sabiendo lo que significa esta camiseta. No me guardé nada. Se vienen cosas importantes en el futuro y sé que van a poder festejar cosas porque hay un gran plantel así que decirle gracias”.

Seguir leyendo: