La explicación de la polémica en Vélez-Unión: por qué Rapallini no cobró penal cuando Gianetti tomó la pelota con la mano

La Liga Profesional de Fútbol sumó una nueva polémica a sus libros en esta edición 2023 durante el empate sin goles entre Vélez Sarsfield y Unión de Santa Fe en el estadio José Amalfitani. En el instante que el quinto minuto de la segunda parte comenzó a correr en el reloj, se dio una confusa jugada que abrió la discusión sobre el accionar del árbitro Fernando Rapallini y el VAR Hernán Mastrángelo: ¿por qué no cobraron penal a favor del Tatengue tras una acción dentro del área del Fortín?

En un saque de arco para el cuadro local, Leandro Burián apoyó el balón sobre el césped y se la pasó con el pie a su compañero Lautaro Gianetti que estaba a pocos metros. El defensor y capitán tomó la pelota con ambas manos para acomodarla antes de la salida, en lo que abrió un debate entre los espectadores ya que los jugadores del club santafesino no reclamaron la infracción en el momento. Tras varias horas de intenso conflicto en las redes sociales, existe una explicación detrás de la decisión del árbitro.

En conversación con Infobae, Rapallini explicó que aunque reglamentariamente era penal para Unión hay un detalle de la jugada que no se observó en la transmisión: el VAR estaba en pleno chequeo por una falta anterior y el juez principal no había dado el visto bueno a Burián para que ponga el balón en juego por esta razón. El arquero, al ver que no tenía la autorización del juez para reanudar el partido, decidió alcanzarle la pelota a su compañero que automáticamente la tomó con sus manos consciente de que el pase del guardameta no había iniciado una acción de juego.

* El penal de Goltz ante Independiente en marzo que sí fue sancionado

Una vez que Mastrángelo le confirmó desde la cabina VOR en Ezeiza que todo estaba en orden, el árbitro autorizó a Gianetti para que ejecute el saque de arco. Esto explica la pasiva reacción de los futbolistas de Unión de Santa Fe. En las últimas horas se difundió un ángulo de la cámara donde se ve que Rapallini está claramente con la vista hacia el arco de Vélez cuando se realizaron los movimientos que terminaron en polémica.

Vale recordar que Paolo Goltz vivió una jugada similar en marzo, por la octava fecha de este mismo torneo. En aquella ocasión, el arquero Ignacio Chicco sacó luego de la autorización del árbitro y Paolo levantó la pelota. Nicolás Lamolina, el asistente Ariel Scime (que informó de la inusual situación) y Germán Delfino, desde el VAR, acertaron sancionando el penal en el duelo que terminó empatado 2-2 en el estadio Ricardo Enrique Bochini-Libertadores de América.

