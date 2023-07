Los 5 cambios de Boca Juniors en la lista de cara a los octavos de final de la Libertadores ante Nacional

Almirón ya planifica las variantes para la lista de la Libertadores

Boca redondeó el semestre con la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina y ahora buscará culminar en una posición expectante en una Liga Profesional en la que siempre corrió de atrás. Si gana sus últimas dos presentaciones frente a Newell’s e Independiente hasta tendrá chances de quedar entre cuarto y séptimo en la tabla. Sin embargo, el objetivo en el horizonte es -como siempre- la Libertadores. El Xeneize abrirá su llave de octavos ante Nacional en Montevideo el miércoles 2 de agosto y para ese entonces Jorge Almirón ya dispondrá de al menos tres refuerzos.

Volvió Jorman Campuzano y ya firmaron Lucas Blondel y Lucas Janson, tres futbolistas que serán incluidos en la lista de buena fe de la Copa, que hasta ahora está constituida por 45 jugadores en total. Por reglamento de Conmebol, solamente se podrán modificar cinco jugadores que reemplazarán a cinco de los ya anotados previamente. Si bien Boca tuvo la opción de presentar un listado de 50, optó por 45: no podrá llenar esos cupos libres con jugadores nuevos.

Así las cosas, Almirón tendrá que borrar de la lista de buena fe a cinco apellidos.

Los cuatro arqueros (Sergio Romero, Javier García, Leandro Brey y Sebastián Díaz Robles) no se tocarán, mientras que en la defensa hay dos futbolistas que podrían ceder su cupo: Valentín Barco, pretendido por la Juventus de Italia y otros clubes europeos, y Gabriel Aranda, quien puede salir a préstamo en el mercado local. Entre los mediocampistas ya existe una plaza libre por la salida de Martín Payero, a la vez que el juvenil Tomás Díaz (se rompió el tendón de Aquiles en abril) no estaría disponible para las próximas fases eliminatorias. Con Alan Varela a punto de ser transferido, el otro que podría dejar una vacante es Óscar Romero, pretendido por Vasco da Gama. Y entre los delanteros ya no es tenido en cuenta Sebastián Villa, por lo que habrá un sitio extra para refuerzos con él. Además, fue transferido Luis Vázquez al Anderlecht de Bélgica, a cambio de 7 millones de euros por el 75% del pase.

Payero, Villa y Tomás Díaz dejarían sus cupos en la lista de la Libertadores

De esta forma, con la baja de Payero, la lesión del hijo del Cata Díaz y la exclusión de Villa por su situación judicial personal, Almirón ya tiene resueltos los ingresos de Campuzano, Blondel y Janson. Pero el cuerpo técnico pretende contar con más refuerzos y el Consejo de Fútbol espera nuevas señales para cerrar el pase de Edinson Cavani, que se irá de Valencia de España de un momento a otro para ponerse la camiseta azul y oro. Al margen de la resolución del cupo de extranjeros (Boca tendrá que liberar a uno para que firme el uruguayo y apuntan a Villa, Jan Hurtado u Óscar Romero), la plaza de Vázquez puede usarla el delantero charrúa.

Está decidido que Vicente Taborda será tenido en cuenta por Almirón, aunque la directiva xeneize que comanda Juan Román Riquelme avanza por otra alternativa en la zona ofensiva (no buscarán defensores centrales en este mercado). En las últimas horas, el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, blanqueó que ya existieron contactos entre los clubes por el colombiano Diego Valoyes, que tiene la ciudadanía argentina (¿habrá además algún tapado?). Aunque no está definido, se presume que en caso de que en la Ribera sellen las contrataciones de Cavani y el 7 de la T, estos últimos dos se sumarán a los antes mencionados y conformarán las cinco modificaciones de la nómina para la Copa. Y Taborda, al menos para la fase de octavos, quedará relegado (si el equipo pasa a cuartos, habrá chances de realizar tres cambios más, al igual que otros tres previo a las hipotéticas semifinales).

Por reglamento, Boca tendrá hasta el sábado 29 de julio a las 18 horas de Paraguay (72 horas antes del inicio de la fase de octavos) para presentar hasta un máximo de tres jugadores provisorios que tendrán que ser regularizados el lunes 31/7. La CD boquense trabaja a contrarreloj para terminar de darle forma al plantel con el que Almirón buscará la tan ansiada séptima Libertadores de su historia.

LA LISTA ACTUAL DE BOCA EN LA LIBERTADORES

Boca tendrá cinco modificaciones en su lista de buena fe de la Libertadores de cara a octavos de final

Arqueros: 1. Sergio Romero, 12. Leandro Brey, 13. Javier García y 37. Sebastián Díaz Robles

Defensores: 2. Facundo Roncaglia, 3. Agustín Sandez, 4. Nicolás Figal, 6. Marcos Rojo, 15. Nicolás Valentini, 17. Luis Advíncula, 18. Frank Fabra, 19. Valentín Barco, 25. Bruno Valdez, 35. Nahuel Genez, 39. Gabriel Aranda, 40. Lautaro Di Lollo y 57. Marcelo Weigandt

Mediocampistas: 5. Alan Varela, 8. Guillermo Fernández, 10. Óscar Romero, 11. Martín Payero, 14. Esteban Rolón, 20. Juan Ramírez, 21. Ezequiel Fernández, 23. Diego González, 30. Román Rodríguez, 31. Brandon Cortés, 36. Cristian Medina, 43. Tomás Díaz, 44. Julián Carrasco, 45. Mauricio Benítez, 46. Simón Rivero, 47. Jabes Saralegui y 49. Rodrigo Montes

Delanteros: 7. Exequiel Zeballos, 9. Darío Benedetto, 16. Miguel Merentiel, 22. Sebastián Villa, 28. Gonzalo Morales, 29. Norberto Briasco, 33. Nicolás Orsini, 38. Luis Vázquez, 41. Luca Langoni, 42. Juan Pablo Cabaña y 48. Federico Aguirre

