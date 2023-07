Un ex piloto de Fórmula 1 se retiró del automovilismo por tiempo indefinido: “Esta decisión puede sorprender a mucha gente”

"Esto no es necesariamente un adiós", dijo (REUTERS/Mike Segar)

El 23 de septiembre de 2022 Williams Racing oficializó el alejamiento de Nicholas Latifi después de cuatro años ligado a la escudería en la Fórmula 1. La llegada de Logan Sargeant a partir de la temporada 2024 para ocupar esa plaza disipó las dudas sobre su reemplazo y las posó sobre el futuro del piloto de 28 años, quien se tomó unas semanas para pensar sus próximos pasos alejado de la Máxima.

“¡Actualización de vida! Quería que todos supieran lo que he estado haciendo y cuáles son mis planes para el futuro”, escribió el canadiense en un mensaje compartido en sus redes sociales. La publicación contiene una extensa carta de dos carillas, en la que explica que a principios de este año decidió no competir en ninguna disciplina y tomarse un tiempo de análisis sobre su porvenir luego de irse en buenos términos del equipo con base en el Reino Unido.

A continuación, el subcampeón de Fórmula 2 en 2019 explicó: “Desde hace poco, tengo algunas noticias que me gustaría compartir con todos vosotros. Siempre me interesó mucho el mundo de los negocios, y siempre dije que era algo que habría estudiado en la universidad si no hubiera seguido el camino de las carreras. Con eso en mente, y sabiendo que me tomaría un descanso de las carreras, decidí que quería cursar un MBA (Maestría en Administración de Empresas) y centrarme en algo que transformara la siguiente fase de mi vida”. Luego de un proceso de cinco meses, recibió la confirmación de su candidatura realizada en la London Business School (LBS) y empezará a cursar desde agosto próximo.

El ex conductor de uno de los equipos históricos de la principal categoría del automovilismo compitió en F1 de 2020 a 2022, mientras que fue piloto de reserva en 2019. A nivel general, su mejor posición en el campeonato de pilotos fue 17° en 2021 y solo sumó 9 puntos en sus tres temporadas. “Esta decisión puede sorprender a mucha gente. Pasar a otra categoría podría parecer lo más obvio. Sin embargo, sabía que siempre habría una vida después de las carreras en algún momento, y decidí que ahora podría ser un buen momento para prepararme para ello. Esto no es necesariamente un adiós al mundo de las carreras para siempre. Las carreras han sido mi vida desde los 13 años y siguen siendo algo que me apasiona. Esta temporada no me he perdido ni una carrera de F1. Sin embargo, sentí que este año era el momento adecuado para explorar y seguir otros caminos en mi vida”. concluyó una misiva en la que dejó abierta la posibilidad de un regreso en el mediano plazo.

El curso elegido por Latifi tiene una duración de 15 a 21 meses, las tarifas de la cursada tienen un valor superior a los USD 130.000 y se realiza de manera presencial en Londres. En su página oficial, la entidad educativa promociona esa carrera de la siguiente forma: “Salga de este programa transformador como un líder global completo, preparado para prosperar y tener éxito en el entorno empresarial actual”.

El mensaje completo de Nicholas Latifi

Hola a todos.

Sé que he estado callado en las redes sociales este año. He recibido muchos mensajes de seguidores de todo el mundo preguntándome qué había hecho y qué planes tenía para el futuro. Desde hace poco, tengo algunas noticias que me gustaría compartir con todos vosotros.

A principios de año decidí que no tendría planes de competir en 2023. Definitivamente se sentía muy extraño no tener la misma rutina en la que había estado durante más de la mitad de mi vida. Sabiendo que no iba a estar al volante de un coche de carreras este año, obviamente había empezado a pensar en lo que podría ser el próximo paso para mí, si eso implicaba carreras o algo completamente diferente.

Decidí que en un futuro inmediato, quería tomarme un tiempo y seguir una vía diferente y centrarme en otro camino.

Siempre me interesó mucho el mundo de los negocios, y siempre dije que era algo que habría estudiado en la universidad si no hubiera seguido el camino de las carreras. Con eso en mente, y sabiendo que me tomaría un descanso de las carreras, decidí que quería cursar un MBA (Maestría en Administración de Empresas) y centrarme en algo que transformara la siguiente fase de mi vida. Siempre me había planteado cursar un MBA después de competir, aunque fuera a finales de los 30 y principios de los 40 años.

Cuando a principios de año decidí que lo que quería hacer era un MBA, empecé a dedicar mi tiempo a investigar las escuelas de negocios y a ver cuáles me convenían, a preparar la solicitud y a estudiar para el GMAT (un examen que la mayoría de las escuelas de negocios exigen junto con la solicitud). No fue un proceso fácil y me llevó muchos meses. Cualquiera que haya vivido la experiencia de solicitar plaza en una escuela de negocios sabe lo difícil que puede llegar a ser. Tras un periplo de cinco meses desde el inicio del proceso, me complace decir que mi candidatura fue aceptada para una plaza en el programa de MBA de la London Business School (LBS), que comenzaré en agosto de este año.

Esta decisión puede sorprender a mucha gente. Pasar a otra categoría podría parecer lo más obvio. Sin embargo, sabía que siempre habría una vida después de las carreras en algún momento, y decidí que ahora podría ser un buen momento para prepararme para ello. Esto no es necesariamente un adiós al mundo de las carreras para siempre. Las carreras han sido mi vida desde los 13 años y siguen siendo algo que me apasiona. Esta temporada no me he perdido ni una carrera de F1. Sin embargo, sentí que este año era el momento adecuado para explorar y seguir otros caminos en mi vida.

Estoy muy ilusionado con esta nueva aventura y quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera hasta ahora. Espero seguir contando con vuestro apoyo mientras me tomo un tiempo para seguir un camino diferente.

