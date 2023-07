La reacción de Ruggeri por la posible llegada de Cavani a Boca: comentario sarcástico y burla por su título con River en La Bombonera

Ruggeri reaccionó de modo sarcástico a la posible llegada de Cavani a Boca y se burló por su título con River en La Bombonera

La nueva novela de Edinson Cavani con Boca Juniors sigue sumando capítulos. Luego de haber quedado en dos oportunidades en el centro de los objetivos del Xeneize, este mercado de pases se muestra diferente en cuanto a las expectativas del club argentino.

A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, el Consejo de Fútbol aguarda por una iniciativa del delantero uruguayo para lograr su salida del Valencia de España, con el que aún mantiene un año de contrato. La idea del conjunto Che es bajar su alto porcentaje salarial con la partida de Cavani, quien posee uno de los contratos más altos del plantel.

¿En qué situación está la negociación? Si bien Juan Román Riquelme y Cavani mantuvieron contacto permanente vía telefónica, ahora fue uno de los representantes del futbolista de 36 años el que se contactó con el Consejo de Fútbol para proponer su arribo al club. En las últimas horas se filtró la reunión que mantuvo un allegado al futbolista con uno o varios miembros del Consejo de Fútbol y allí se dejaron en claro algunas posturas.

Desde Boca le abrieron las puertas de par en par para ficharlo de forma inmediata y que así se ponga a las órdenes de Jorge Almirón pensando en los octavos de la Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo (paradójicamente club con el que Cavani se identifica y hasta por el que se rumoreó un supuesto interés). No obstante, se remarcó que no harán una erogación de dinero para comprar su pase y por eso el propio futbolista tendría que conseguir la rescisión de su vínculo con Valencia, donde tiene contrato hasta junio de 2024.

En este contexto, en F90, programa semanal que se emite por ESPN, debatieron al respecto y Oscar Ruggeri, ex defensor surgido de Boca Juniors y que luego triunfó en River Plate, reaccionó ante esta nueva novela de un modo sarcástico. El Cabezón fue irónico cuando en el pase de F12 por la señal deportiva se habló de la posible llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors.

Fue el propio ex campeón mundial con la selección argentina quien de manera irónica habló de esta chance: “Ah, ¿ya se va a colgar del tejido, al final, ahora? Que venga rápido, porque van a sacar el tejido, van a poner un vidrio, y se va a arañar el vidrio”. En medio de las risas del resto de los panelistas, Ruggeri recordó los festejos de gol de Edinson, que no son colgándose del alambrado, sino con el gesto de un rayo en el aire, que emuló.

“Pero él dijo que le gustaría colgarse en el tejido por el Manteca Martínez”, le acotaron desde la mesa, a lo que el Cabezón, ironizó: “Ah, por el Manteca...”. Con risa socarrona, continuó: “Che, ¿el pozo no está más, no?”, en clara referencia a la fosa que tenía antiguamente La Bombonera. “No, ¿cuánto hace que no vas?”, le contestó, sorprendido, el conductor Pollo Vignolo. “Bueno, fui cuando dimos la vuelta...”, fue la chicana de Ruggeri en alusión al torneo que ganó con River Plate en 1986 en la mismísima Bombonera de Boca Juniors.

“¡Bien, Oscar!”, celebró Nicolás Distasio, periodista identificado con River Plate. “Claro, y después les ganamos 2 a 0″, se envalentonó Ruggeri, quien rápidamente recibió el cruce del cronista Martín Costa, que cubre la campaña xeneize: “Media vuelta olímpica... No la querían dar”. A lo que el ex zaguero xeneize arremetió: “Sí, todo lo que quieras, pero la pelota naranja, Costita, ¿te acordás? Saltó Alonso y yo estaba atrás”.

Ricardo Gareca y Óscar Ruggeri pasaron de Boca Juniors a River Plate. | Foto: Difusión

Minutos después, le recordaron la placa que le obsequió Boca Juniors por haber sido campeón del mundo con la selección argentina. “No me la quería dar nadie, estaba ahí, y me la dio Alegre. Me faltaba a mí, y nadie venía. Estaba la plaqueta ahí y nadie venía. Era picante”, reconoció Ruggeri, quien para terminar, retomó el tema de Cavani y sentenció: “Si Riquelme lo llama a Cavani, y Cavani le dice ‘mirá, por ahora no voy’ o ‘quiero ir ya’: listo, se terminó... Le habrá dicho (por Riquelme) ‘resolvé la situación vos, y te esperamos acá’. Está bien”.

Vale recordar que Oscar Ruggeri tuvo una conflictiva su salida de Boca Juniors en 1984 para sumarse a River Plate. Esto no fue tomado bien los hinchas del club de la Ribera. “Yo no estaba en un grande. Boca en ese momento no era grande. Boca era de lo peor... seis años jugué ahí y cobré una vez. Cobré en el 81 cuando vino Maradona, que ahí más o menos arreglaron las cosas y salimos campeones. Ahí nos fue bien. Después, los demás años no cobré nunca. Yo firmé un contrato y no firmé más. Después quedé libre”, justificó en su momento Ruggeri, quien indignado continuó: “Boca no se manejaba como un equipo grande, no teníamos ropa. Los de provincia nos entrenábamos en provincia y los de Capital en Capital. Nos juntábamos una y media de la tarde en la cancha de Boca si jugábamos a las cuatro y media e íbamos con nuestros autos a jugar”.

Además, Ruggeri no dudó en detallar cómo fue su llegada al club de Núñez y en qué condiciones encontró la institución: “Entré a River y parecía como si me hubiese ido a Europa. Fue totalmente distinto, cambió todo. Los jugadores cobraban, no se quejaba nadie, había premios y todo normal. En Boca tuvimos que pintarle el número a una camiseta para jugar”.

“Gracias a Dios cambié, por todo lo que me vino después. Mundial del 86, campeón con River en el 86 de todo lo que se jugó. Todas las copas habidas y por haber se jugaron y las ganamos. River me dio la posibilidad de seguir con mi carrera. En Boca no tenía posibilidad. En Boca eran impresentables. Boca ahí era chiquito, pero muy chiquito. Lo hicieron los impresentables que lo manejaron. Los dirigentes hacen grandes a los clubes o chiquitos, con las decisiones que tomaban”, concluyó.

