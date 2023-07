El futbolista Benjamin Mendy fue declarado “no culpable” en nuevo juicio: su reacción al escuchar el veredicto

Footballer Benjamin Mendy arrives at Chester Crown Court for his trial following allegations of rape and sexual assault, Chester, Britain - July 14, 2023 REUTERS/Phil Noble

Puede que el proceso judicial contra el futbolista francés Benjamin Mendy pueda llegar a su fin después de casi dos años de calvario. El defensor de 28 años, quien tuvo un etapa para el olvido en el Manchester City entre graves lesiones y las acusaciones de agresión sexual, fue declarado “no culpable” este viernes en un nuevo juicio por un cargo de violación y el intento de violación a otra mujer.

Mendy rompió en llanto al escuchar el veredicto del presidente del jurado luego de un juicio de tres semanas en la Corte Chester Crown, en el noroeste de Inglaterra. Se había puesto de pie para escuchar el veredicto pero se desplomó sobre su asiento con la cabeza sobre las rodillas y limpiándose las lágrimas con un pañuelo.

El lateral izquierdo galo, cuyo contrato con el Manchester City finalizó el pasado 1 de julio, quedó absuelto de intentar violar a una mujer –quien tenía 28 años en ese momento– dentro de su residencia en octubre de 2018. También fue declarado inocente por la violación de una mujer de 24 años, dos años después, en la casa del futbolista.

Benjamin Mendy, ex jugador del Olympique de Marsella, que había negado las acusaciones y dijo que los incidentes fueron encuentros consensuados, tuvo que aguardar más de tres horas a que los seis hombres y seis mujeres del jurado deliberen el veredicto.

Benjamin Mendy llegando a la Corte de Chester Crown este viernes (REUTERS/Phil Noble)

A principios de este año, otro jurado absolvió a Mendy por seis cargos de violación y uno más de agresión sexual, relacionados con cuatro jóvenes, luego de un juicio que duró seis meses. Los integrantes del jurado no pudieron alcanzar un veredicto en dos cargos, por eso tuvo que esperar a este nuevo juicio.

La carrera deportiva de Mendy está en suspenso desde que fue suspendido por el City en agosto de 2021, cuando salieron a la luz las acusaciones en su contra. El propio futbolista se declaró inocente de las acusaciones en mayo de 2022 pero el proceso judicial se extendió hasta ahora.

El juicio contra él y su amigo Louis Saha (quien no tiene relación alguna con el futbolista que lleva mismo nombre) comenzó el 10 de agosto de 2022, y ambos han sido declarados no culpables de todos los cargos presentados por la fiscalía. No obstante, Mendy ha declarado que las acusaciones le perseguirán “de por vida”, que su vida en el fútbol “está acabada” y esta situación ha sido un “absoluto infierno”.

Benjamin Mendy fue campeón de la Premier League con el Manchester City (REUTERS/Peter Powell)

Las acusaciones apuntaban a que Mendy era un “depredador” que conocía a las chicas en las discotecas de Manchester antes de invitarlas a fiestas privadas en su mansión de Cheshire, donde supuestamente se producían las agresiones. Fue detenido por primera vez en noviembre de 2022, después de supuestamente violar en tres ocasiones a una mujer de 24 años. Allí surgieron otras acusaciones de las que ha sido declarado inocente.

(Con información de AP - EFE)

