11 frases de Almirón tras el triunfo de Boca: la lesión de Medina, la interna del viaje de Rojo y por qué La Bombonera es única

Luego de la victoria de Boca Juniors 1-0 ante Huracán por la fecha 24 de la Liga Profesional en La Bombonera, el entrenador xeneize, Jorge Almirón, analizó el encuentro y se refirió a otros temas de actualidad del plantel. “Ningún entrenador está preparado para dirigir en este club”, reconoció. También contó porqué en “La Bombonera pasa algo único que no se ve en otra parte del mundo”. Además, confesó la interna del viaje de Marcos Rojo a Estados Unidos para recuperarse de su lesión y el trauma que pasó el ex defensor de la Selección por reincidir en su lesión.

“Los volantes tuvieron un partidazo, con presión, me ponen muy contento porque lo siguen intentando a pesar de que por momentos se tomen malas decisiones. Los jugadores con marca encima resolvieron bien, jugaron corto. En el primer tiempo hicimos un partido de ida y vuelta y costó. En general el equipo fue superior y ganamos bien. Van cuatro partidos que no recibimos goles de local. Quedan tres finales para nosotros”, contó sobre el nivel del equipo ante el Globo.

Respecto de la situación de Rojo, dijo: “Marcos habló conmigo y con la gente del Consejo de Fútbol para hacer un tratamiento. La estaba pasando mal porque él quería volver lo antes posible y reincidió en la lesión. Entonces le generó estrés. Quiso salir del contexto. Fue a hacer un tratamiento con la ayuda de su familia. No es que allá lo van a recuperar y que son magos. La idea fue juntar la parte emocional con la recuperación. Espero que esté disponible porque es un jugador importante dentro y fuera de la cancha. En unos diez días lo tendremos de vuelta”.

Luego destacó la importancia de jugar en La Bombonera: “El otro día en una jugada de Sarmiento un rival remató y la pelota se fue afuera y el estadio explotó. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. En el momento más difícil del equipo es donde la gente está y eso no lo ves en ningún lado. No sé cómo describirlo. Para el jugador y para nosotros eso te llena de energía. Que no nos hagan goles es importante”.

En tanto que fue claro para explicar qué significa dirigir en Boca Juniors: “Los jugadores están tratando de sostener una idea. Sé de las repercusiones que tiene este club. Soy feliz de estar acá. Cuando uno tiene un traspié en el camino hay que seguir. Ningún entrenador está preparado para estar acá y simplemente uno lo va viviendo y lo vas viviendo todos los días. Yo lo disfruto todos los días, de tomar decisiones, de estar con el grupo. Me siento preparado y estoy en el mejor momento de mi vida”.

Más frases de Almirón.

Irregularidad. “Es entendible que la gente se moleste porque a veces jugamos mal y en otras muy bien como el nivel de hoy que fue muy bueno. Estoy muy conforme. Por momentos tuvimos gran fútbol”.

Por qué entró Equi Fernández. “Para jugar con el mismo esquema ya que Equi no es extremo. Salió Luis (Vázquez) luego Darío (Benedetto) quedó libre. Briasco (Norberto) no está al ciento por ciento en lo físico al igual que Benedetto que venía de doce días de inactividad. Pero son jugadores de experiencia y con espacios lo aprovechan. El equipo necesitaba tenerla un poco más, aprovechar los espacios y con un hombre de más. Tuvimos seis u ocho situaciones de gol para cerrar el partido”.

Continuidad en el once inicial. “No es fácil jugar en este club y los chicos lo hacen cada vez mejor. El Colo (Barco) tenía pocos partidos y Cristian viene jugando siete u ocho seguidos. Antes se acalambraban y ahora corren todo el partido. Lo de Varela (Alan) de hoy también fue muy bueno. Se van repitiendo los mismos jugadores y se están recuperando chicos que venían de lesiones prolongadas”.

Lesión de Medina. “El rival deja la pierna alta y no hubo una lesión grave. Tiene marcado el golpe. Él quería seguir, pero lo preservamos”.

Arbitraje. “Tengo que ver la jugada del Colo (Barco). Lo del árbitro sería entrar en detalle. Me siento orgulloso porque el equipo busca la idea y no deja de intentarlo. Hubo muchos pases con mucho movimiento”.

Otros lesionados. “Zeballos está entrenando con el grupo y a Langoni le faltan unas semanas más”.

Que no les conviertan. “Es súper importante. Intentamos jugar. Tenemos mucha posesión. No nos hacen goles de local. Eso es importante para el arquero y para la defensa. Este parate (vuelven a jugar el domingo) va a ser importante. Vamos agarrando confianza y lo que viene es lo que estamos esperando todos”.

