Los posibles equipos, las estrellas mundiales invitadas y los grandes ausentes en la despedida de Riquelme en la Bombonera

Román tiene todo preparado para su gran despedida en la Bombonera

Para Boca será uno de los eventos del año. Para Juan Román Riquelme uno de los partidos que jamás olvidará en su vida. Mañana la Bombonera se vestirá de gala para la despedida de uno de los máximos ídolos de la entidad de la Ribera. Con la confirmación de Lionel Messi como invitado estelar, otros integrantes de la actual selección argentina y ex futbolista del combinado nacional acudirán a la cita junto a otras tantas figuras que brillaron con la camiseta xeneize.

Habrá muchísimas estrellas y leyendas que integraron planteles junto al gran 10. Messi no será el único jugador de la Scaloneta en actividad que actuará ya que Riquelme compartió vestuario con otros como Leandro Paredes (en Boca) y Ángel Di María (en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008), que a través de un video que se viralizó en las redes sociales confirmaron su participación en el amistoso.

Leandro Paredes y Di María confirman su presencia en la despedida de Riquelme

Por el lado de los ex compañeros y amigos de Román en el Xeneize, el once inicial formaría con mayoría de los multicampeones de la triple corona del 2000 (torneo local, Copa Libertadores e Intercontinental). Óscar Córdoba o Roberto Abbondanzieri en el arco; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel, Clemente Rodríguez podría ser la defensa; Pablo Ledesma o Matías Donnet, Mauricio Serna, Éver Banega y Riquelme conformarían el mediocampo; mientras que la delantera estaría integrada por Marcelo Delgado y Guillermo Barros Schelotto o Antonio Barijho. No faltarán al evento históricos como Blas Armando Giunta, Sergio Manteca Martínez y Enrique Hrabina, quienes acompañarán desde fuera de la cancha.

En tanto, enfrente estarán las figuras de la selección argentina que alistaría a: Sergio Romero en el arco; Lionel Scaloni, Roberto Ayala, Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze o Juan Pablo Sorín podrían ser los defensores; Lucho González, Leandro Paredes y Pablo Aimar quienes conformarán el mediocampo; mientras que los delanteros serían Javier Saviola, Ángel Di María o Ariel Ortega y Lionel Messi.

El primer equipo azul y oro (utilizará la camiseta oficial que llevaría nuevo sponsor), que sería dirigido por Carlos Bianchi y Coco Basile, contará con suplentes de la talla de Daniel Cata Díaz, el Mono Navarro Montoya, Cristian Muñoz, Raúl Cascini, Claudio Morel Rodríguez, Sebastián Battaglia, Fernando Gago, Leandro Gracián, Tito Pompei, Gustavo Barros Schelotto, el Burrito Rivero y Rodrigo Palacio. En tanto, el equipo albiceleste, que será comandado tácticamente por José Pekerman (lucirá la casaca oficial del conjunto nacional con la flamante tercera estrella), tendrá entre los relevos a Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano, Fabricio Coloccini, Esteban Cambiasso, Kily González, Gabriel Milito, Gonzalo Rodríguez, el Lobo Ledesma, Luciano Figueroa y Diego Placente.

El sueño de Riquelme se hará realidad: tirar paredes con Messi y su hijo Agustín en la Bombonera (@todosobreroman10)

Quienes compartieron vestuario con Román en su época de jugador y actualmente integran el plantel de Boca son Javier García, Facundo Roncaglia, Pol Fernández y Juan Ramírez (en Argentinos Juniors), además del anteriormente mencionado Chiquito Romero. A ellos habría que sumar al Pulpo González, de estrecha relación con la leyenda azul y oro.

A los anuncios de presencia de Messi (lo hizo el propio Riquelme en la conferencia de prensa en la que presentó su partido homenaje), Paredes, Di María, Lucho González, Lionel Scaloni, Éver Banega, Mauricio Serna y Cascini se esperan que se sumen otros en las próximas horas. El anhelo del anfitrión era traer desde el exterior a pesos pesados como Xavi, Andrés Iniesta y Patrick Kluivert, con los que compartió plantilla en Barcelona, Robert Pires y Diego Forlán, con quien tiró paredes en Villarreal. Sin embargo, todavía no hay certezas que ninguno de ellos dé el presente en la Bombonera.

Por diferentes compromisos personales, se ausentarán Martín Palermo (dirigirá mañana a Platense ante Arsenal en Sarandí), Miguel Ángel Russo (comandará a su Central contra Colón en Rosario), Maxi Rodríguez (permanecerá en Rosario tras la celebración de su despedida esta tarde noche) y el Vasco Arruabarrena. Los otros que faltarán son Rolando Schiavi y Diego Cagna, por diferencias políticas. ¿Carlos Tevez? Sí fue confirmado para la despedida de la Fiera Rodríguez, pero todavía no se pronunció sobre su participación en la de Román.

