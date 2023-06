El tremendo elogio de una figura del Manchester City a Julián Álvarez por su competencia con Haaland: “Es un jugador espectacular”

Julián Álvarez llegó al Manchester City con la lupa puesta en su continuidad. El delantero brilló en River Plate hasta que el tricampeón de la Premier League desembolsó USD 27 millones por su transferencia y debió lidiar con la competencia impuesta por la llegada de Erling Haaland al plantel liderado por Pep Guardiola, pero la Araña aprovechó cada minuto disputado para deslumbrar a toda la afición inglesa, y hasta a sus compañeros.

Uno de ellos fue Rodri, volante central y pieza clave en el campeón europeo con el aliciente de que anotó el único tanto de la final ante Inter de Milán para apropiarse de la UEFA Champions League. Alejado de los Sky Blues, el futbolista español se mantuvo enfocado en su participación por la Nations League obtenida por La Furia Roja tras imponerse a Croacia, aunque esto no le impidió referirse a su compañero argentino, recientemente convocado a la gira asiática con la selección argentina: “Es un jugador espectacular”.

En conferencia de prensa, el eje del mediocampo no ocultó sus elogios para el delantero cordobés de 23 años: “Ha sido el segundo máximo goleador del equipo, sabiendo que con la figura de Haaland no es fácil. Ha hecho un año impresionante, creo que hay pocos jugadores que hayan ganado lo que gano él”. Cabe recordar que anotó 17 goles y 5 asistencias en 49 compromisos de la temporada con los Ciudadanos y superó en el registro goleador a nombres de la talla de Jack Grealish, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne o Phil Foden. Esto no es todo. Solo este último disputó menos de 3.000 minutos, pero Álvarez es el protagonista con menos rodaje de esa lista con un total de 2.526 minutos. Un número que ayuda a dimensionar lo cosechado por el hombre con pasado en el Millonario.

“Es un jugador con futuro para el club, va a ser muy importante. Ya lo ha sido este año, pero en los próximos será clave”, concluyó en charla con los medios acreditados. El oriundo de Calchín exprimió cada segundo con la camiseta del City y su escasa continuidad en un nivel sobresaliente le valió la asidua convocatoria a la Albiceleste, donde hasta llegó a desplazar a uno de los goleadores del ciclo de Lionel Scaloni como Lautaro Martínez. De sus siete celebraciones con la Celeste y Blanca, cuatro sucedieron en el Mundial de Qatar con tantos a Croacia por duplicado, Polonia y Australia.

El festejo de Julián Álvarez ante el Real Madrid para sellar el pasaje a la final de la Champions League (Reuters/Jason Cairnduff)

En su estreno en el Viejo Continente se transformó en el argentino más joven en anotar por las semifinales de la Liga de Campeones con 23 años, 3 meses y 17 días. Su festejo ante el Real Madrid en el cierre de la llave le permitió superar la marca impuesta por Lionel Messi frente a la Casa Blanca con la casaca del Barcelona con escasos meses de diferencia. Para colmo, es el primero de esta nacionalidad en levantar Copa del Mundo, Copa América, Copa Libertadores y Champions League. Un récord que solo ostentaban tres brasileños como Ronaldinho, Cafú y Dida.

Julián Álvarez demostró que la adaptación duró menos que un suspiro y el trabajo silencioso empezó a rendir sus frutos dentro de la cancha, ya que en su arribo se destacaba por su costado introvertido. “La Araña ahí está... no habla. Le tenés que arrancar las palabras. Es muy tímido”, manifestó Rodri tiempo atrás en medio de un stream con Sergio Agüero.

En este tren, De Bruyne tampoco perdió oportunidad para referirse al diamante en bruto: “Cuando llegó al club se hablaba de este joven talento de Argentina y al principio vimos que era un jugador con mucho talento. Uno no sabe lo que puede pasar cuando vienen jugadores de Sudamérica, pero él ya parecía un jugador adulto jugando para nosotros. Me alegro por él, es un chico muy simpático y muy tímido”.

Más adelante, el propio Guardiola se rindió a sus pies después de su regreso luego de que obtuvo el Mundial con la Selección nacional. Tras vencer a Liverpool en abril pasado con un gol y dos asistencias de Julián, Guardiola declaró: “Es un jugador excepcional. El club hizo una contratación increíble por su precio. Por algo juega para la selección argentina, los campeones del mundo. Juega ahí al lado de Messi y el resto de los jugadores porque tiene algo”.

