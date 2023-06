La irónica respuesta de una ex figura de Boca Juniors cuando le preguntaron si fue invitado al partido despedida de Riquelme

La irónica respuesta de Schiavi cuando le preguntaron por el partido homenaje de Riquelme

El domingo 25 de junio los fanáticos de Boca Juniors vivirán un momento inolvidable. En la Bombonera, Juan Román Riquelme volverá a calzarse la camiseta número 10 para lo que será su partido despedida en el que se espera la presencia de figuras históricas del club y también la de Lionel Messi, que ya está en la Argentina y le confirmó al hoy vicepresidente que dirá presente en su homenaje.

Dentro de los invitados, hay varios que todavía no dieron el sí, pero hubo una ex figura del Xeneize que confirmó que no recibió la invitación para sumarse a sus ex compañeros. El ex marcador central Rolando Schiavi, que jugó en el club de la Ribera entre 2001 y 2005 y durante la temporada 2011-2012, fue contundente al ser consultado durante uno de los programas de TV que participa en la señal ESPN.

“¿Te invitó, Flaco?”, le preguntó el conductor Germán Paoloski en medio de sus risas y las de otros integrantes del programa SportsCenter. “No, estoy esperando”, respondió Schiavi con una sonrisa frente a la consulta. “Por ahí lo invita al Flaco, no, digo… Pero no llegó todavía”. ¿Qué dijo el ex defensor de 50 años? “Na” y la conversación en el programa siguió sobre la despedida del histórico N° 10 del Xeneize.

Hay que recordar que Schiavi apuntó contra Riquelme cuando el ídolo xeneize ganó las elecciones a fines de 2019 en la fórmula que integró junto a Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini. En ese momento, el Flaco era el entrenador de la Reserva y fue despedido por la nueva dirigencia. “A mí me echaron. Me fui re tranquilo, tengo paz. No me gustaría estar ahí, me gustaría estar en Boca, sí, por todo lo que es y uno está acostumbrado por los seis años como jugador y los cuatro que estuve como DT de la Reserva. Quise tener una charla con Román después de que me echaron y dijo que no”, explicó el ex defensor que ganó nueve títulos en Boca durante una emisión del programa Equipo F.

Riquelme y Schiavi compartieron plantel en Boca en las dos etapas del defensor en el club

El próximo domingo, la Bombonera se vestirá de fiesta para el postergado homenaje que tendrá a Riquelme en el centro de la escena. “Pasó el tiempo desde el último partido que jugué con Argentinos, me toca venir a la cancha como hincha. Hay momentos en los que siento que no me animaría a entrar a esta cancha. Me tocó entrar al vestuario, volverme a poner el buzo del club es como volver el tiempo atrás y parece fácil. Es volver al jardín de casa. Lo disfrutaré mucho como la gente. Me siento afortunado, es una película para mí, la más linda que puede soñar un chico. Contra Unión de Santa Fe cuando debuté hasta el partido con Lanús que me ovacionaron. Espero no errarle a la pelota”, dijo JR en el anuncio.

Y agregó: “El 25 la Bombonera volverá a ser una maravilla, como siempre. No sé si habrá más partidos, ya estoy grande. A los muchachos que se los va invitando me van diciendo que sí. No sé si todos van a poder entrar a la cancha de Boca. Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande. Tuvimos la suerte de tener a él y a Maradona. Y tuve la suerte de jugar con los dos. Va a estar en el estadio más lindo del mundo, con la gente más maravillosa del mundo”.

