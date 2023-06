El particular plan de Brasil para contratar a Carlo Ancelotti: “La decisión no depende de nosotros”

Carlo Ancelotti tiene contrato hasta 2024 con el Real Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La eliminación de Brasil a manos de Croacia en los cuartos de final del Mundial de Qatar no solamente imposibilitó una nueva edición del clásico sudamericano en semifinales, sino que también finalizó el ciclo de Tite al mando de la selección después de más de seis años y 81 partidos en el cargo. José Mourinho, Zinedine Zidane y Luis Enrique fueron algunos nombres que se rumorearon para ocupar el banquillo, pero el paso de las semanas fue aclarando el panorama, ya que empezó a ganar terreno un viejo anhelo de la directiva en los últimos meses.

Carlo Ancelotti es el principal apuntado por el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, en lo que sería su primera experiencia alejado del día a día que suponen los clubes. La gran traba para su arribo inmediato es su contrato con el Real Madrid, que vence en 2024. Sin embargo, el apuro no sería dueño del pentacampeón porque el medio brasileño, Globo Esporte, reveló que Rodrigues se reunió con los principales referentes de la Canarinha para plantearles la posibilidad de esperar hasta el año próximo por Carleto: “El tema ya entró en la agenda tras bambalinas”.

Uno de los que participó de ese cónclave fue Marquinhos, junto a Danilo, Alisson y Casemiro. Fue el propio zaguero central del París Saint-Germain (PSG) quien reveló los presentes en esa charla y, en la previa al amistoso de este sábado ante Guinea en España, reveló detalles de aquella cita: “Nuestro presidente ya nos ha dado bastante información. Tuvimos una conversación con él ayer, y no me corresponde a mí dar información del paso a paso de lo que está haciendo la selección. Depende de la forma. Nosotros damos ideas, pero la decisión es suya”.

Esto sucede a pocas horas de las declaraciones efectuadas por el dirigente en medio de la presentación de un partido que jugará la Verdeamarela ante España el próximo año. Ante la pregunta por Ancelotti, remarcó que su intención es llevar a cabo distintas charlas para conocer sus intenciones: “Hasta el día 18 de junio estaremos en España y pueden ocurrir algunas reuniones, no necesariamente con él, sino con su staff, para escuchar más personajes sobre este objetivo que tenemos”.

“Está bien valorado también por las palabras de todos los futbolistas que dirige. Es la persona ideal. Es un gran gestor de grupos. Entiendo que es uno de los mejores entrenadores del mundo y encajaría con Brasil que es una de las mejores selecciones del mundo”, avisó. Más allá de esto, se le planteó la posibilidad de esperarlo hasta el final de su vínculo con la Casa Blanca y ponderó la necesidad de dialogar con los jugadores: “Muchos me piden que espere, pero no es una decisión solamente del presidente, hay que escuchar a los directores y a los futbolistas, nosotros entendemos que la opinión de los jugadores es muy importante, no podemos tomar decisiones que no estén de acuerdo con el deseo de ellos”.

Ednaldo Rodrigues es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (REUTERS/Violeta Santos Moura)

En consonancia, el futbolista no negó el contenido de la charla en torno al Plan A de la CBF para suplantar al técnico saliente, aunque se limitó a sobrecargar la responsabilidad en el máximo directivo de la cúpula encargado de tomar esta decisión trascendental: implica no tener un DT confirmado hasta después de la Copa América 2024 con sede en los Estados Unidos. “Aún no hay una definición. Ha estado trabajando en los detalles finales y esa será su decisión”, agregó Marquinhos en conferencia de prensa.

En este sentido, señaló que el interinato de Ramon Menezes no posee fecha de final en el horizonte: “Sabemos que lo único que podemos hacer es discutir, una cosa u otra. Es la última voz, es el presidente. Los jugadores no podemos forzar nada. La decisión no depende de nosotros, solo de él en ese momento. Para la llegada del nuevo entrenador la gente va a tener que esperar un poco, pero cuando se anuncie lo van a acatar de la mejor forma”.

Vale destacar que Menezes es el entrenador de la selección sub 20 y, hasta hace pocos días, lideró al equipo que cayó ante Israel por los cuartos de final del Mundial de la categoría organizado en la Argentina. En su mandato en la Mayor solo dirigió un partido el 25 de marzo pasado con derrota ante Marruecos por 2-1 en el Estadio de Tánger.

“Colaboraremos para que la preparación sea de la mejor manera posible. Analizará lo que tiene que analizar y tomará la decisión que tenga que tomar”, profundizó Marquinhos sobre Rodrigues. Y le mandó un fuerte espaldarazo al conductor de las juveniles: “Hoy nos centramos en Ramón (Menezes), que es un excelente profesional. Si el presidente anuncia que tendremos que esperar un tiempo, lo haremos lo mejor que podamos”.

Marquinhos dialogó con los medios en la antesala a los amistosos ante Guinea y Senegal (REUTERS/Albert Gea)

Con frases mesuradas sobre el apuntado, el hombre de 29 años manifestó que el plantel no posee una “preferencia” y caratuló de “delicado” mencionar un nombre: “Perdemos credibilidad”. “Tenemos que ser muy cautelosos en ese orden. Tenemos nuestro entrenador interino y no vamos a ser irrespetuosos. Hoy tratamos de ayudar en todo lo posible para que el trabajo quede bien hecho. Ahora es un momento de preparación, de que nuestro grupo pueda encajar cada vez más, de crear esa cohesión que tenía antes de la Copa y que si llega un nuevo entrenador, encuentre ese grupo cohesionado”, concluyó.

Brasil cerrará esta gira de compromisos desarrollados en Europa el siguiente martes ante Senegal desde las 16 (hora argentina) en el Estadio José Alvalade de Portugal y, más adelante, será momento de ultimar detalles para afrontar las primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

