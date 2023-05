Los Pumas 7s se coronaron campeones en Londres: superaron a Fiji en la final y ganaron su tercer torneo en un año histórico

Los Pumas le ganaron a Fiji y se coronaron en la etapa de Londres (Photo by Juan Gasparini / Gaspafotos)

Los Pumas 7s coronaron una temporada histórica en el Circuito Mundial de rugby seven: ganaron la última etapa de Londres tras vencer a Fiji por 35 a 14. De esta manera, el equipo de Santiago Gómez Cora terminó en la segunda posición del ranking, detrás de los campeones Nueva Zelanda, y además sacó pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Llegaron a Londres sin bajar la guardia. Sabían que ya habían cumplido en Toulouse con el objetivo propuesto de clasificarse a los JJ.OO y además que nadie les podía sacar el segundo puesto de la temporada, pero como siempre fueron por más y no defraudaron.

Los Pumas Seven habían conseguido avanzar a una nueva final tras quedarse con el grupo en Londres al ganarle a Japón por 43 a 12, a Fiji por 40 a 12 y caer ante Irlanda por 14 a 12. De todas formas a pesar de esa derrota quedaron primeros por diferencia de tantos, y jugaron los cuartos de final en la madrugada del domingo para tomarse la revancha ante Irlanda y derrotarlos por 28 a 14. La semifinal tuvo a Samoa como un rival de temer, ya que llegaba con chances si los vencían de acceder a los JJ.OO, pero los argentinos jugaron con el compromiso de siempre y los superaron por 10 a 7, para avanzar a la sexta final de la temporada, y a la primera en su historia en Londres. Allí se midieron nuevamente frente a Fiji, que buscaba la revancha de ayer y llegaba en alza tras vencer en la semifinal nada menos que a Nueva Zelanda por 19 a 17.

La primera final argentina en Twickenham

Los Pumas salieron a la cancha en busca de la medalla de oro con: Santiago Álvarez (capitán), Germán Schultz, Luciano González, Marcos Moneta, Rodrigo Isgró, Santiago Vera Feld y Joaquín Pellandini. Entre los suplentes estaban Mateo Graziano, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Tobías Wade y Alejo Lavayén.

Los himnos, la emoción en los rostros de ambos equipos, y a jugar la sexta final de la temporada tras el pitazo inicial del árbitro uruguayo Francisco González.

Las salida fue para la Argentina. Patada de Joaquín Pellandini y recepción del equipo fijiano que fue a fondo. Los Pumas Seven se defendieron, pero se filtró Filipe Sauturaga por la izquierda y con su veloz carrera apoyó el primer try del match. La conversión fue buena de Waisea Nacuqu y Fiji abrió el marcador 7 a 0.

A remar contra la corriente, como en la fase de grupos. Fuerte falta de Josese Batirerega que golpeó a Luciano González y el juez le mostró la tarjeta roja tras consultar con el TMO y a jugar con uno más. Tras cartón, Argentina no lo desaprovechó y la corrida de Germán Schultz vulneró el ingoal fijiano. Santiago Vera Feld convirtió para poner la igualdad en el tanteador en 7 tantos.

A empezar de nuevo, con Fiji defendiendo con un jugador menos y Los Pumas Seven pensando y no entrando en la vorágine para aprovechar esa ventaja. Scrum para el equipo nacional y salida para que se cortara Marcos Moneta y el Rayo apoyó debajo de los palos para el segundo try argentino. El gol de su compañero de San Andrés, Vera Feld, puso el score 14 a 7 para el equipo de Gómez Cora, con un poco más de un minuto por delante para finalizar la primera mitad.

Y Argentina sin descuidarse fue por más: Isgró para el capitán Álvarez sobre el sector derecho y la defensa de Fiji que recuperó justo antes de que Argentina llegara al try a escasos segundos del final del parcial que finalmente finalizó 14 a 7 para el equipo albiceleste.

Un equipo que hizo historia en el Circuito Mundial de rugby seven con tres títulos

SORPRESA EN EL ARRANQUE, PERO UN FINAL FELIZ Y LA MEDALLA DE ORO

El comienzo de la segunda parte fue con sorpresa para el elenco de Gómez Cora, y otra salida con una corrida que hizo que llegara el try debajo de los postes para el elenco fijiano. Otra vez con la misma fórmula del try de Filipe Sauturaga y el gol de Waisea Nacuqu para el empate en 14 tantos.

Y Argentina en la salida lo fue a buscar otra vez con una gran corrida de Moneta tras el kick al fondo del mendocino Isgró y cuando parecía que llegaba “el rayo”, fue tackleado y volvió a cederle desde el suelo a Isgró que apoyó el try. Gol de Vera Feld y 21 a 14 para Los Pumas con 4 minutos por jugarse.

Y un minuto después con la misma fórmula Moneta-Isgró para conseguir una nueva conquista y dejarle al mendocino el cierre de la jugada. Vera Feld y la conversión para el 28 a 14 de Los Pumas Seven y 2.30´ por jugar.

Fiji no estaba dispuesto a resignarse y fue a fondo, pero falló en la puntada final ante el tackle argentino de González que logró zafar; con 1.40´ por delante y 14 tantos de diferencia. Argentina debía mantener el balón, pero se decidieron a jugar e ir por más. Pelota afuera para Nicolás Lavayén, pase adentro para Schultz y el siguiente para Moneta que apoyó para coronar el triunfo y conseguir su try número 100. La conversión del mismo Moneta para saborear la consagración y un triunfo inolvidable en Twickenham. Triunfo de Los Pumas Seven y medalla de Oro ante Fiji con el resultado final de 35 a 14.

Alegría de todos los presentes, emoción del staff y los jugadores, las lágrimas de Gómez Cora y un equipo argentino que consiguió un nuevo triunfo en base a un trabajo a largo plazo de un grupo de jugadores que fue un orgullo para todo el rugby argentino.

Finalizó una temporada que quedará en la historia para Los Pumas Seven. Con tres títulos (Vancouver, Hamilton y Londres) del equipo nacional. Difícilmente se podrá olvidar alguien de este presente, al igual que de todo lo realizado durante este año. Como una gran familia y a medida que pase el tiempo recordarán este gran éxito como uno de los más importantes del rugby argentino. Pero más allá de todos sus logros, sabemos que darán vuelta la página e irán por un nuevo desafío: Paris 2024 y los Juegos Olímpicos seguramente los tendrán como protagonistas y con un nuevo sueño por conseguir.

