El audio de la desesperación de Verstappen por no alcanzar a Checo Pérez y la teoría sobre la estrategia de Red Bull

La desesperación de Max Verstappen en Bakú

Si hubo un protagonista en la Fórmula 1 el pasado fin de semana fue el mexicano Sergio Pérez, quien ganó ambas carreras del Gran Premio de Azerbaiyán y se acercó a Max Verstappen en la tabla general del Mundial de pilotos. Incluso, el rendimiento de Checo sorprendió a Mad Max, quien se lo hizo saber a su equipo a través de la radio en plena competencia.

Durante un pasaje de la carrera en el circuito de Bakú, el actual bicampeón de la F1 se puso en contacto con su escudería para preguntarles si estaba fallando en algo o qué debía hacer para poder recuperar milésimas frente a un Checo Pérez que volaba en la pista.

“¿Qué marcha debería usar en la curva 3? Va justo entre la séptima y la octava”, comenzó diciendo Verstappen en un audio que ha revelado DAZN en unas imágenes inéditas. Tras la respuesta desde Red Bull, el piloto neerlandés volvió a insistir: “¿Están seguros de que este modo es mejor? Yo no”.

Desde la escudería le preguntaron qué era lo que tenía más preocupado para intentar ayudarlo pero con la certeza de que todo iba bien. “El balance entre el diferencial y el freno motor no es bueno”, alegó Verstappen. Sin embargo, luego de unos segundos de revisión, en la radio le contestaron de manera tajante: “Checo ha hecho 45.4 y tú 45.6. Pierdes entre las curvas 7 y 12, donde más pierdes es en la 8″.

Checo Pérez terminó por delante de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán (REUTERS/Leonhard Foeger)

La respuesta lógicamente desconcertó a Mad Max, quien cerró la charla resignado: “No sé qué estoy haciendo mal, chicos. No sé”. Desde Red Bull intentaron explicarle que su rendimiento era bueno. “Pierdes dos décimas solo en la curva 8, pero yo no apretaría más”, replicaron. Esa frase hizo que el vigente campeón se resigne: “Ya, no lo sé. No puedo apretar en esa curva. No tengo agarre en la delantera”.

El informe publicado por DAZN también lo muestra a Checo muy cómodo en Azerbaiyán. “¿Algún cambio en el alerón?”, le preguntaron. “Estoy feliz de cómo va”, contestó. Y ante una nueva consulta, el piloto mexicano insistió: “No, así voy bien”.

Ya se ha visto esta temporada que el protagonismo que tenía Max Verstappen en Red Bull ya no es tal porque Checo Pérez ha elevado considerablemente su nivel. Ambos han integrado prácticamente cada podio –Checo solo no estuvo en Australia– y parece que van a disputar el título entre sí.

Sobre eso habló Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, quien analizó la gran victoria de Pérez y destacó su dominio en las pistas callejeras. “Sergio Pérez, en este circuito callejero, es el que más podios tiene, así que no lo subestimemos. Él cambió mucho desde que llegó con nosotros y empezó a trabajar. Antes era un piloto mexicano que disfrutaba la vida. Todavía lo es, pero ahora hace el trabajo necesario”, comentó en diálogo con el podcast F1 Nation. “¿Ustedes le enseñaron a ganar?”, le preguntaron al directivo austríaco. “¡Sí!”, respondió entre risas.

En este contexto, existe una teoría que ha lanzado el periodista Tomás Slafer, quien trabaja en el portal especializado Soy Motor, quien dijo que Bernie Collins, ex jefa de estrategia de Aston Martin, publicó en su análisis en la web de la F1 que cree que Red Bull paró a propósito a Verstappen en Bakú para evitar una imagen en la que Checo Pérez lo supere en pista.

Habrá que ver si tiene asidero en los siguientes compromisos de la temporada. La próxima carrera de la Fórmula 1 se disputará en Miami este mismo fin de semana, a donde los pilotos de Red Bull llegarán con una diferencia de solamente seis puntos en el campeonato.

