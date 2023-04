La gran polémica en The Strongest-River Plate: por qué el árbitro se equivocó en sancionar penal de Franco Armani sobre Enrique Triverio

River Plate debutó en la Copa Libertadores ante el The Strongest en la altura de La Paz. Aunque el equipo argentino comenzó mejor, dominó los primeros minutos y tuvo un par de ocasiones de gol que el arquero boliviano Guillermo Viscarra evitó, al promediar esta etapa recibió un duro golpe mediante un penal muy polémico.

Corría el minuto 21 cuando Enrique Triverio se escapó de la última línea defensiva del Millonario y Franco Armani salió a achicar. Si bien tuvo una buena reacción al no arrojarse, acompañó la trayectoria del rival hasta que el delantero sintió el contacto y se dejó caer. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela no dudó y sancionó la pena máxima.

La acción fue analizada por la tecnología, a cargo de sus compatriotas Juan Soto (Encargado del VAR) y Edson Cisternas (Asistente VAR), y ambos avalaron la decisión del juez principal. El propio Quique Triverio se encargó de patearlo y poner en ventaja al equipo boliviano.

Sin embargo, tanto la decisión de Jesús Valenzuela como la de sus asistentes en el VAR fue errónea. Si bien el contacto existe, la acción no tiene la fuerza aplicada como para ser conceptualizada como falta.

En este caso el VAR acompaña la decisión del juez, por eso no lo llama a revisar. Pero aquí hay un grueso error del cuerpo arbitral, ya que se trata de un contacto de juego, no con la fuerza para que sea penal. Es apenas un roce y por ello el delantero no se cae, esa fuerza no es tal como para tumbarlo.

El roce de Armani a Triverio que el árbitro Valenzuela sancionó con penal

Este fue un golpe que sintió y mucho el equipo de Martín Demichelis, ya que diez minutos después nuevamente Enrique Triverio aumentó el marcador. En el complemento, a los cuatro minutos, Gonzalo Castillo también se anotó, mientras que Lucas Beltrán, de penal, puso el 3-1 en el Estadio Hernando Siles, ubicado a 3.625 metros de altura sobre le nivel del mar. River Plate inició así su camino en la Copa Libertadores de América por la primera fecha del Grupo D, en una zona que completan Fluminense de Brasil y Sporting Cristal de Perú.

El Millonario, líder de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se presentó en el torneo continental por primera vez con Martín Demichelis como entrenador, luego del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo. Con el Muñeco, River Plate pasó la fase de grupos en las ocho participaciones que tuvo; conquistó las ediciones 2015 y 2018; y también fue finalista en 2019.

La última vez que el Millonario se enfrentó con The Strongest fue en la fase de grupos de la edición de 2016 con un empate 1-1 en La Paz y una goleada 6-0 a favor del conjunto argentino en Núñez. En total, se cruzaron en seis ocasiones por torneos internacionales y todos fueron por la fase de grupos de la Copa Libertadores, con 4 triunfos de River, un empate y dos victorias del conjunto boliviano, contando la actual.

