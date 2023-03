Un niño de 7 años quiso hacerle un gol y su cruel actitud lo convirtió en el más odiado de Internet: “Lo incitaron a eso”

Un arquero le tapó dos tiros al nene en su cumpleaños

El partido entre el MTK Budapest y el DVTK Diosyor de la segunda división del fútbol húngaro fue el escenario de un episodio que está dando la vuelta al mundo. La jugada en cuestión tiene como protagonistas a un pequeño de siete años y al arquero titular del equipo visitante.

Todo sucedió durante la previa al inicio del segundo tiempo. En el estadio Nándor Hidegkuti, el equipo local quiso darle un anecdótico regalo de cumpleaños a Enok Varga. El niño entró al campo, se paró en la mitad de la cancha, recibió el balón y comenzó a correr con la pelota en movimiento hacia el arco contrario.

La idea inicial es que pudiera marcar un gol inolvidable y festejar con todos los fanáticos en las gradas. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que en frente suyo estaba el ex arquero de la Juventus Zsombor Senkó, quien evitó que eso sucediera.

El arquero del conjunto visitante detuvo el primer disparo del pequeño, quien no bajó los brazos, tomó el rebote y volvió a intentarlo. Para el segundo remate, el arquero de 20 años ya no dio rebote, embolsó la pelota y luego la pateó lejos para que Varga no lo intentara una tercera vez.

Foto: Captura de video

Ante la mirada atónita de los fanáticos en las gradas, el niño no pudo convertir y fue retirado del campo en brazos de su hermano.

El video se hizo viral rápidamente y las críticas hacia el arquero húngaro no tardaron en llegar. Las redes se inundaron de comentarios en contra de Senkó, pese a que el padre del pequeño pidió públicamente que no carguen contra él.

“Lo más importante es que no le guardemos rencor a Zsombor, de hecho, nos gustaría quedar con él para tomar un helado, seríamos felices y sería una historia positiva”, aseguró Béla Varga en diálogo con el periódico húngaro Csakfoci.

“Fuera de esta situación, es un deportista que tomó una mala decisión, pero queremos que sienta que la vida no se detiene con un error. Además, desde un costado del campo, desde el banquillo, lo incitaron a eso y le gritaron que lo detuviera. Zsombor ahora está crucificado, las personas que le gritaron desde el banco están en silencio, aunque deberían estar parados junto a él”, añadió el padre del niño quien además reveló que el MTK le envió un mensaje de cumpleaños por Tik Tok.

“Énok es un chico con buen manejo del balón y muy buena coordinación de movimientos. Acaba de convertirse en el máximo goleador de un torneo en Debrecen el fin de semana”, sentenció.

Cabe remarcar que, en los 90 minutos de juego, el arquero en cuestión recibió cuatro goles del MTK Budapest, quien se quedó con la victoria por 4-2 en el partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de la NB II.

“Me quedó ahora más tranquilo que recibió 4 goles! Celebrémoslo!”, “Arquero desgraciado se comió 4″ o “Al desalmado Zsombor Senkó le enchufaron 4 goles. El karma como factor corrector. Poesía”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes tras ver el video.

