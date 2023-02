Mac Allister contó qué sintió la primera vez que entrenó con Messi: “No sabía si saludarlo”

Alexis Mac Allister Y El Sentimiento Al Tener A Lionel Messi De Compañero

La carrera de Alexis Mac Allister se ha catapultado en los últimos años después de su llegada al Brighton de la Premier League en 2019. El volante consiguió en Inglaterra la exposición necesaria para tener un lugar dentro de la selección argentina y en un puñado de partidos se convirtió en una pieza fundamental del mediocampo en la consagración del reciente Mundial Qatar 2022.

Nuevamente con la mente en las Gaviotas, una vez que bajó la espuma de las celebraciones, el ex Boca Juniors hizo un repaso de lo que significa para él ser parte del combinado nacional. “Para mí ya estar en la Selección y jugar al lado de jugadores con tanta historia como Leo, como Di María, jugadores que tuvieron tanta historia que son tan importantes a nivel mundial significan mucho, sobre todo para los jóvenes como nosotros”, explicó este jueves en charla con ESPN

Además, recordó la primera vez que tuvo el honor de conocer a Messi: “Fue un día un poco raro porque obviamente él es mi ídolo y era la primera vez que iba a la Selección, estaba muy nervioso. No sabía si saludarlo o no porque soy un chico bastante tímido, entonces no sabía si saludarlo por los nervios. Al final lo saludé pero uno al principio tiene ese respeto, ese miedo. Me di cuenta que es un chico que nos trata igual a todos y de gran manera a los más jóvenes”.

La Emoción De Mac Allister En Los Festejos De Argentina

El volante fue una de las piezas clave de Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar y disputó seis partidos, en los que marcó un gol (contra Polonia) y brindó una asistencia (ante Francia). Una vez que regresó al Brighton con el cual tiene contrato hasta mediados de 2025, lo recibieron como un héroe tanto sus compañeros como los hinchas.

Alexis vivió varias semanas repletas de emoción junto a su familia por lo logrado, pero eligió un momento durante los festejos en Buenos Aires como el que no se borrará nunca de su memoria. “Estaba mirando a la gente y en un momento me di cuenta que me empecé a emocionar. Me di vuelta hacia la mitad del colectivo y me puse a llorar un poco, estaba el Papu Gómez al lado mío y me abrazó, me decía unas palabras. Fue un momento emocionante porque creo que en ese momento nos dimos cuenta de de cuan importante era para la gente. Fue un día muy lindo y compartirlo con ellos fue especial”, concluyó Mac Allister.

Este sábado 4 de febrero el Brighton recibirá al Bournemouth en un partido correspondiente a la jornada 22 de la Premier League. El volante argentino será titular en el cuadro de Roberto De Zerbi y buscará defender el puesto de Europa League al estar en la sexta posición con 36 unidades.

