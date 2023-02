Oficial: Benfica confirmó la venta de Enzo Fernández al Chelsea en 121 millones de euros

A los 22 años, se convirtió en la "bomba del mercado"

“Benfica informa que se ha acordado con el Chelsea la venta de todos los derechos del jugador Enzo Fernández por un importe de 121 millones de euros. Se informa además que el Chelsea tendrá derecho a retener el mecanismo solidario del 3,78% para su posterior distribución a los clubes que participaron en la formación del jugador. Además, el Benfica SAD incurrirá en cargos por servicios de intermediación del 6,56% del valor de venta deducido del monto solidario y también deberá entregar al River Plate el monto correspondiente al 25% del valor de transferencia deducido de los montos solidarios y servicios de intermediación”.

Con este comunicado que envió a los medios, el elenco luso confirmó la “bomba del mercado de invierno”, tal como la bautizaron los medios europeos: el mediocampista, de 22 años, se mudará al conjunto británico en la operación más cara de un futbolista argentino en la historia, superando por 31 millones la venta de Gonzalo Higuaín del Napoli a la Juventus. Impactante.

El jugador se realizó la revisión médica en Portugal y se espera que en las próximas horas arribe a Londres para rubricar su vínculo, que se extenderá hasta junio de 2031, es decir, por siete temporadas y media. “Lo hablamos con Rui Costa -presidente de la institución portuguesa-, el trato está hecho, es parte del fútbol, pero lo que importa es el Benfica. Hoy no voy a hablar de jugadores que ya no están. El Benfica es mucho más grande que cualquier jugador. Necesitamos jugadores que estén contentos jugando en el Benfica. Si un jugador decide por sí mismo que se quiere ir y un club paga la cláusula, no podemos hacer nada”, lo castigó Roger Schmidt, entrenador del elenco luso, tal vez dolido por perder una figura trascendente.

El cuadro inglés abonará los 121 millones de euros de la cláusula de rescisión en seis cuotas a lo largo de cinco años, aunque la primera erogación ascenderá a 45 millones. River Plate, en tanto, se frota las manos: se había quedado un 25% de plusvalía y también recibirá un 3.5% en concepto de mecanismo de solidaridad. En total, teniendo en cuenta lo ya percibido, el cuadro de Núñez obtendrá aproximadamente 52.5 millones de euros por la transacción completa.

Se trata además del sexto fichaje más caro de la historia del fútbol, solo superado por el de Joao Félix (127.2 millones) en el Atlético de Madrid, Philippe Coutinho (135 millones de euros) en el Barcelona, Ousmane Dembélé (140) también en el conjunto blaugrana, y Kylian Mbappé (180) y Neymar (220) en el PSG.

Vale recordar que el campeón del mundo con la selección argentina y mejor jugador joven del último Mundial de Qatar arribó al Benfica en julio, que apostó por él y en apenas un puñado de meses vio una adaptación récord que provocó que los interesados por su gema se multiplicaran. Ni hablar después de su rutilante actuación junto a Messi con la casaca albiceleste. En el elenco portugués disputó sólo 29 partidos, en los que acumuló cuatro goles y seis asistencias.

En uno de los gigantes de la Premier, intentará ser una pieza importante en el esquema del entrenador Graham Potter para que el equipo se reponga en el certamen local (está décimo, con 29 puntos) y busque avanzar a los cuartos de final de la Champions League (Los Blues se medirán ante el Borussia Dortmund en una llave que comenzará en Alemania el próximo 15 de febrero). Un nuevo desafío en una carrera frenética como la que Enzo viene construyendo a puro talento.

"La bomba del mercado": así definió el diario Marca la operación

