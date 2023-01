La Liga MX se renueva con el estreno de tres entrenadores para el Clausura 2023

(Foto: Twitter/Chivas)

La Liga MX encara un nuevo torneo con la disputa del Clausura 2023. Los 18 clubes de la primera división se prepararon con el objetivo de tener un semestre exitoso, alguno apuntando al trofeo y otros simplemente a clasificarse a las fases finales. Para ello, tres instituciones le han abierto las puertas a tres entrenadores que vivirán por primera vez la experiencia de dirigir en la máxima categoría de México: Veljko Paunović, Benjamín Mora y Eduardo Arce.

El primero y quizá el más llamativo de los casos es el de Paunović con las Chivas de Guadalajara. El técnico de origen serbio se aventurará en un balompié como una arriesgada apuesta por parte de la directiva rojiblanca que lo confirmó durante los primeros días de noviembre (2022)

La dirección deportiva, recién tomada por el histórico Fernando Hierro, tomó su primera gran decisión al contratar a Paunović como el pastor del Rebaño y es que, aunque cuenta con experiencia tanto en cancha como en el banquillo, su registro lo pone como un mejor jugador que entrenador (hasta ahora).

Veljko, de 45 años de edad, se retiró como jugador profesional apenas en 2012 con un destacado paso por el Atlético de Madrid en dos etapas. Ya como director técnico, sus primeros pasos los dio en las divisiones juveniles de Serbia. Posteriormente tomó las riendas del Chicago Fire de la MLS con un saldo de 48 victorias, 37 empates y 64 derrotas en cuatro años de funciones.

Veljko Paunovic es el nuevo entrenador de Chivas (Foto: Twitter/ @Chivas)

Después dirigió al FC Reading de la segunda división de Inglaterra por alrededor de dos años con otro balance negativo: 28 triunfos, 18 empates y 36 derrotas. Aún con ello, Paunović ha tenido un comienzo positivo en México ya que, en la pretemporada de cara al Clausura 2023 consiguió poner a la Chivas en la final de la Copa Sky, torneo amistoso en el que participaron clubes como América, Tigres y Cruz Azul.

El segundo entrenador que vivirá su primera aventura dirigiendo un club de la Liga MX es Benjamín Mora con los Zorros del Atlas. El nuevo encargado del banquillo rojinegro se trata del mexicano de 43 años de edad que destaca por no haber sido jugador profesional de fútbol. No obstante, como técnico cuenta con un extenso paso en el balompié de Malasia donde levantó múltiples trofeos con el Johor Darul Takzim FC entre 2017 y 2022.

Además, aunque es cierto que será su primera vez como titular de la dirección técnico de un equipo, ya cuenta con experiencia en el circuito mexicano. Benjamín ha sido parte de los Xolos de Tijuana en categorías juveniles y ha sido auxiliar técnico en los Gallos Blancos de Querétaro, Potros del Atlante y en Cafetaleros de Chiapas. Mora tiene como tarea mantener a la Academia en los primeros puestos del balompié luego de un histórico hecho como lo fue haber conseguido el bicampeonato (2021-2022).

Benjamín Mora, entrenador de Atlas. Foto: LigaBBVAMX

Finalmente, los Camoteros de Puebla fueron los últimos en abrir las puertas a un nuevo entrenador: Eduardo Arce. El mexicano de 33 años de edad no sólo se estrenará en la Liga MX, sino que será el director técnico más joven del Clausura 2023. La directiva poblana le brindó la oportunidad de dirigir al equipo luego de haber formado parte del cuerpo técnico de Nicolás Larcamón, con quien el club registró una racha histórica en los últimos torneos al haber asistido a todas las liguillas desde 2020.

Arce ha trabajado con las fuerzas básicas de Puebla desde el Torneo Apertura 2017, cuando dirigió a la Sub 15. En 2019, el ex futbolista fue parte del cuerpo técnico de Héctor Altamirano en Celaya, para después regresar al club poblano y dirigir la Sub 20.

Eduardo Arce, entrenador de Puebla para el Clausura 2023 de la Liga MX. Foto: LigaBBVAMX

