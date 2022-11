No le vi a Argentina frente a Arabia Saudita la misma actitud que tuvo Ecuador contra Países Bajos

Columna de Martín Liberman - 25 de Noviembre

(Desde Doha, Qatar). De fondo, el Khalifa Stadium. Hace un rato nada más, Ecuador estuvo aquí ante la gran posibilidad de dar el golpe de la Copa del Mundo. Minimizó, por momentos ridiculizó, a un equipo que, en la teoría, era superior. Fue una gran presentación del equipo de Gustavo Alfaro frente a Países Bajos. Lo negativo es no haber ganado un partido que mereció ganar.

Uno no venía a esta cancha a ver a Ecuador vencer a Países Bajos, pero da bronca que no lo haya ganado teniendo en cuenta como se desarrolló el encuentro, con la capacidad que tuvo el equipo de Alfaro para neutralizar al rival y para atacarlo permanentemente sobretodo después del gol de Cody Gakpo.

Marcó una gran superioridad, tiene jugadores muy interesantes, inteligentes y jóvenes de cara al futuro más allá que los goles siempre los hace el mismo. Enner Valencia es el hombre del gol. No solo ha marcado los tres goles que hizo Ecuador en esta Copa del Mundo, sino que también ha marcado los últimos tres que había hecho su país en un Mundial. Ergo: es el hombre que marcó los últimos seis goles de La Tri en cinco partidos diferentes de los Mundiales. Notable, brillante. Valencia entra en un selecto grupo de jugadores que convirtieron seis o más goles en la historia de la cita mundialista.

Ecuador quedó bien posicionado; depende de si mismo. Si el próximo martes empata con Senegal, se clasificará a los octavos de final. Si gana, incluso podría ser ganador de su grupo dejando a Países Bajos en segunda ocupación.

Mientras estábamos aquí, nos enteramos los cambios que está pensando Scaloni para el partido de mañana. Algunos son lógicos.

Tal vez no fue el mejor partido de Nahuel Molina y no está mal que pruebe con Gonzalo Montiel. Evidentemente, Cristian Romero está dando ventaja y por eso juega Lisandro Martínez. No entiendo el cambio de Tagliafico. Creo que fue el mejor futbolista argentino en el partido contra Arabia Saudita. Va a jugar Acuña como lateral izquierdo. Y la otra modificación es Enzo Fernández jugando a la izquierda en lugar de Papu Gómez.

Todo lo que les vengo contando que iba a pasar. No porque sea un genio en la materia. Las versiones que se instalaban era que el técnico había quedado disconforme con ambos laterales, que Romero está dando ventajas físicas y que el Papu también está con alguna dificultad física.

Veremos si cambia la actitud del equipo argentino. Charlando estos días con algunas personas, incluso con algunas que están muy cercanas al equipo, creen que la actitud no fue el problema. Que el problema fue futbolístico. Por ejemplo, yo no le vi a la Argentina frente a Arabia Saudita la actitud que le vi hoy a Ecuador contra Países Bajos. Me parece correcto que la actitud... ¿no fue un problema?, correcto. Se pueden ajustar un poco las clavijas.

Se puede ir con más deseo, enjundia y tesón a cada una de las divididas aunque el fútbol no pase por ahí, pero es un aspecto que uno no puede soslayar a la hora del análisis y me parece que Argentina tiene que jugar el partido como lo que es: como la final que vino a buscar el 18 de diciembre y le toca encontrar el 26 de noviembre. Si la sortea, todavía podrá soñar con la del 18 de diciembre. El escenario es el mismo. Es el partido donde perdió con Arabia, es donde juega con México y es donde está previsto que se desarrolle la final de la Copa del Mundo ese día a las 5 de la tarde (hora qatarí). Veremos qué es lo que pasa. Hay una expectativa gigante.

Hoy, el Khalifa Stadium estaba lleno de argentinos. Han copado Doha y, junto a los mexicanos, son mayoría en Qatar. Largamente, de los países que más gente ha traído. Hay decenas de miles de argentinos en tierras qataríes. Los otros países han traído de a miles en puñaditos con 4000 holandeses, 5000 españoles, 6000 ingleses, según cifras oficiales. Hay 42 mil argentinos que han salido o saldrán solamente desde la Argentina. A eso, agreguenles los que viven en Europa u otra parte del mundo y también han resuelto estar.

Mañana, todos ellos en el Lusail Stadium soñarán con que Argentina vuelva a ser la Argentina de Scaloni, arranque la Copa del Mundo y pueda llegar al último partido con fe y con la posibilidad de depender de si misma contra Polonia. Para eso tiene que ganarle mañana al equipo de Gerardo Martino. Sí, Martino. El discutido técnico de México. Lo señalan, lo apuntan, no lo quieren, pero él también se juega un partido y una parada muy especial en el día de mañana.

