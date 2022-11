El entrenador de Arabia Saudita relativizó la derrota de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022: “Puede ser campeona del mundo”

El entrenador de Arabia Saudita aseguró que su rival clasificará en la fase de grupos

Arabia Saudita dio el batacazo de la jornada en el Mundial Qatar 2022. El equipo dirigido por Hervé Renard remontó el resultado para vencer 2-1 a la selección argentina en el Estadio Lusail en un encuentro que dejó muchas dudas en el elenco que había llegado como uno de los favoritos a la Copa del Mundo. Luego de perder en un debut después de 32 años, la Albiceleste está obligada a vencer en los dos compromisos restantes ante México y Polonia para asegurar la clasificación a los octavos de final. Este resultado sorpresivo mostró inseguridades en el equipo, pero el entrenador que hizo trizas un invicto de 36 duelos sin derrotas sorprendió cuando fue consultado por el futuro de su rival en este certamen.

A la salida del estadio, Renard cruzó algunas palabras con Ángela Lerena en un video subido al perfil oficial de la periodista en TikTok y relativizó el comienzo errático de la celeste y blanca: “Argentina va a pasar la fase de grupos. Pueden ser campeones del mundo. Esto es fútbol”.

En conferencia de prensa, el entrenador de 54 años puntualizó en el encuentro sin fisuras que llevaron a cabo para cerrar una victoria sólida ante el elenco sudamericano: “Hoy, para resumir, los astros se alinearon con nosotros. No hace falta olvidar que Argentina sigue siendo un equipo fantástico”.

Arabia Saudita ganó su cuarto partido sobre 17 encuentros disputados en Mundiales

“Son los vigentes campeones de la Copa América, con buenos jugadores, pero esto es fútbol, es así a veces, es una locura el mundo futbolístico”, declaró y agregó que siempre tuvieron la fe de llevarse la victoria en el debut mundialista: “Cuando vienes a la Copa del Mundo, tienes que creer en uno mismo, todo puede pasar en el fútbol”.

El ex entrenador de Zambia, Costa de Marfil y Marruecos se refirió al trámite del encuentro que inició desfavorable con un tanto de Lionel Messi y tres goles anulados a la selección argentina: “Durante la primera parte no estuve contento porque la presión y la determinación no eran suficientemente buenas y cuando vienes al Mundial tienes que darlo todo. No podemos jugar como lo hicimos en la primera parte”.

El técnico que cuenta con contrato vigente hasta mitad de 2027 destacó el funcionamiento del equipo: “Felicidades a los fantásticos jugadores, les felicito siempre y hace tres años que lo hago”. Sin embargo, mostró cautela de cara a los encuentros del grupo C ante Polonia y México: “Solo podemos tener una buena celebración durante 20 minutos y eso es todo, todavía quedan dos partidos”.

Por otro lado, fue consultado sobre la posibilidad de que haya habido cierta subestimación con el rival desde el lado argentino. “A veces el equipo rival no tiene la mayor motivación, es normal, también nos ha pasado cuando jugamos contra equipos inferiores. Algunas personas no lo entienden pero puedes imaginar que cuando juegas contra Arabia Saudita, la motivación no es la misma que cuando juegas contra Brasil”, concluyó.

La selección argentina comenzó arriba en el resultado con el tanto convertido por Lionel Messi de penal a los 10 minutos de la etapa inicial, pero los tantos de Saleh Al-Shehri y Salem Al Dawsari a los 3 y 8 minutos del complemento sentenciaron el resultado en favor de los asiáticos.

