“Hace cinco años pensé en dejar el fútbol”: la confesión de una de las grandes figuras de la selección argentina

Cuti Romero confesó que hace cinco años pensó en dejar el Fútbol

Cristian Romero se convirtió en una pieza clave de la selección argentina y es titular indiscutido del equipo que dirige Lionel Scaloni. El zaguero de 24 años se adueñó del puesto y conforma la columna vertebral del elenco que buscará hacer historia en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, detrás de este gran presente el cordobés vivió momentos difíciles y confesó que hace un lustro analizó en dejar el fútbol.

“Hace cinco años estaba en Córdoba, pensando en dejar el fútbol y hoy me toca vivir todo esto. Jugar con Argentina, con grandes figuras, tener a Leo Messi de compañero”, reveló hoy el Cuti en una entrevista con el programa radial ¿Cómo Te Va? (D Sports Radio 103.1).

Cuando le preguntaron sobre el tema, respondió que “fueron cosas que al final agradezco que me hayan pasado a temprana edad porque al final son cosas que te hacen madurar más rápido aún, que te hacen crecer de la cabeza. Son cosas que pasaron y prefiero no profundizar el tema porque cada vez que decís algo se crea algo que nunca quise crear, pero son temas personales que pasaron con algunas personas y todo queda ahí”.

Lucha aérea entre Cristian Romero y Eder Militao en el clásico por las Eliminatorias jugado en San Juan y que fue empate en cero (REUTERS/Agustín Marcarian)

Hace un tiempo, en una nota con ESPN, el jugador contó que los inconvenientes surgieron a raíz del conflicto que mantuvo con los dirigentes de Belgrano, antes de que lo vendieran al Genoa en 1.7 millones de euros. “Fue duro que a mis 17 años los propios dirigentes del club que he tenido, que me tiraran tanta mierda... Ha sido fuerte que me dijeran tantas cosas”, disparó. Aunque su corazón sigue estando en el Pirata y aclaró que “veo bastante a Belgrano. El viernes hay que ganar como sea. Hablé con Farré (Guillermo, entrenador del equipo) y le dije eso”, en referencia al encuentro contra Instituto por la Primera Nacional, donde el Celeste es líder y la Gloria es segundo a cinco puntos.

Volviendo al testimonio de este martes y analizando la buena actualidad de la Selección que lleva 33 partidos invictos, sostuvo que “se creó una ilusión linda que hemos generado con este grupo de la Selección. Queremos ganar la Copa, como quieren hacerlo compañeros de Francia, de Alemania, de Inglaterra”.

“El objetivo principal es el Mundial, va a ser extraño por la fecha en la que se juega, pero va a ser mejor por el descanso para los futbolistas. Vamos a dar todo con el grupo para llevar a la Selección a lo más alto. Me estoy preparando de la mejor manera y si me toca estar quiero llegar a punto”, agregó.

Además, el oriundo de Córdoba Capital bancó a Lionel Messi y no compartió que no hay sido postulado a la entrega del Balón de Oro: “Si hablamos de mejor jugador, siempre el que hizo la diferencia fue Leo y lo tendría que haber ganado todos los años”.

Cristian Romero celebra un gol contra Colombia en las Eliminatorias (REUTERS/Luisa González)

En tanto que contó cómo es jugar en la Premier League, a la que llegó en la temporada pasada cuando se incorporó al Tottenham: “La liga inglesa es la mejor del mundo. No es fácil la adaptación, me costó, pero ya me siento bien y tratando de mantener el nivel”.

Respecto de su forma de jugar en la que suele ir al límite, explicó que “yo vivo los entrenamientos y los partidos de la misma manera. Me gusta jugar y entrenar fuerte. Los partidos y la experiencia me han permitido saber cómo jugar cuando tengo una amarilla. La temporada pasada solo tuve 8 amarillas y no me expulsaron”

Sobre la suspensión del clásico con Brasil, indicó que “creo que es mejor que no se juegue Argentina y Brasil, porque una amarilla, roja o lesión te podía dejar afuera de partidos más importantes”.

En el equipo londinense es compañero de Richarlison, con quien tuvo cruces en los choques con Brasil en la final de la Copa América disputada en el vecino país y cuya final fue triunfo para el equipo argentino en el mítico Estadio Maracaná. “Con Richarlison son cosas que se crean en un partido, en una cancha tenés peleas y quedan ahí. Ahora de compañero tiramos para el mismo lado”, afirmó. “Después si nos enfrentamos con Argentina y Brasil y hay alguna patada o palabras de más, también quedarán en la cancha”, cerró.

