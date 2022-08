El defensor de Agropecuario que lesionó al Changuito Zeballos fue a disculparse a la clínica: “Yo estaba muy angustiado”

Milton Leyendeker, defensor de Agropecuario que lesionó a Exequiel Zeballos en el partido del pasado miércoles por Copa Argentina, fue a pedirle disculpas al delantero de Boca Juniors, que se recupera en una clínica privada de San Isidro donde fue operado de manera exitosa. “Un espectáculo. Recién subí y está muy bien. Me recibió y la verdad que me sorprendió, es un pibe espectacular. Yo estaba angustiado, lo quería ver antes de hablar. Lo veo muy bien, lo veo fuerte. Sé que va a volver de la mejor manera”.

El ex futbolista de Newell’s, que fue expulsado a los 9 minutos de partido por la brutal entrada contra el Changuito, habló con los medios en la puerta del hospital y reveló: “Lo noté con muchísimo ánimo. La verdad que me recibió muy bien, no tengo palabras de agradecimiento para él. Le deseo lo mejor. Yo estaba angustiado más que nada por el parte médico de Exequiel, no miré otras cosas”. Esto lo dijo en referencia a la sanción que la AFA le impuso por tiempo indeterminado. “Lo quería ver bien a él, ahora empezaré a ver eso con el club, con mi representante. No sé qué salió, no sé nada”.

Leyendeker aseguró que no hablaron de la jugada de la lesión con Zeballos: “Vine a pedirle disculpas, se lo quería decir a él, lo dije en todos lados. Me dijo que ya sabía, que no necesitaba ninguna explicación, que son cosas que pueden pasar. Se lo quería decir, pero él ya lo sabía. Eso me deja más tranquilo”.

Patada criminal al Changuito Zeballos

Y agregó: “Me doy cuenta cuando veo la imagen de él entre lágrimas, ahí me preocupé en serio. En cancha no me doy cuenta, por eso con la amarilla pensé que estaba bien. Lo que reclamo después es por qué cambió (el árbitro, de sanción), no reclamo la falta. Por qué cambia de tarjeta”.

El defensor del Sojero comentó que en la clínica había un compañero de Boca de Zeballos (ayer se mostraron Pol Fernández y Aaron Molinas), un amigo y familiares que lo recibieron muy bien. Y recordó que después del partido, en el vestuario, se acercó y dialogó con Darío Benedetto, a quien le consultó si le daba el número para llamarlo: “Le pedí a Pipa que le transmitiera mis disculpas”.

“Cuando salió el parte me angustié mucho, por eso lo quería ver. No hablamos de ningún tiempo de recuperación. le dije que sabe que estoy a disposición de lo que necesite, sabe que solamente me tiene que avisar”, fue otra de las frases del zaguero de 24 años. El parte oficial de Zeballos indicó que tiene una lesión ligamentaria de tobillo que le demandará entre 4 y 6 meses de rehabilitación.

Zeballos fue operado exitosamente de su tobillo derecho

Por último, aseguró que no pudo dormir por la confirmación de la lesión de su colega en el parte y porque salió temprano hacia Buenos Aires para poder visitarlo: “Me saqué un peso de encima, era lo que más quería. Verlo bien a él, desearle lo mejor y pedirle disculpas. Ya hablamos y tengo palabras de agradecimiento. Vine a verlo para que me dijera lo que él quisiera, estaba en todo su derecho. Yo venía a decir mi parte, que fue sin intención. Iba a aceptar cualquier cosa. Me sorprendió lo buena persona que es”.

LA SANCIÓN PROVISIONAL PARA LEYENDEKER

“La verdad que no estoy muy al tanto. No me llegó ninguna sanción todavía. No comparto. Fue falta, fue expulsión, está perfecto. Tengo que cumplir la sanción que me toque, pero el torneo es la Copa Argentina. No me quiero meter en eso ni generar otro conflicto, no me gusta. Pero me parece excesivo porque la Copa Argentina es un torneo y la B Nacional es otro. Si soy sancionado en la Copa Argentina, está bien, lo cumplo en la Copa Argentina, pero la B Nacional no tiene nada que ver. Si tengo que hacer algún descargo, lo hago, para poder estar con mi equipo. Con el plantel. Sería lo justo”.

