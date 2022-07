Alerta en Boca Juniors: peligra la continuidad de Agustín Rossi para 2023

Las negociaciones están estancadas y el arquero podría cambiar de horizontes en 2023 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hoy Boca Juniors saldrá a jugar su partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga Profesional contra Talleres de Córdoba en la Bombonera, en busca de calmar los ánimos después de días de convulsión por la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores, el despido de Sebastián Battaglia como entrenador, el apartamiento del equipo titular de Carlos Izquierdoz (no se concentró y es inminente su salida) y la interna entre los referentes del plantel y el Consejo de Fútbol. Ahora se avizora un problema que puede ser grande a futuro: la continuidad de Agustín Rossi.

Un futbolista que se transformó en indiscutido en el Mundo Boca todavía no renovó el vínculo que firmó hasta mediados de 2023. Existió un acercamiento por parte del Consejo hace un par de meses, aunque según pudo averiguar Infobae rozó la informalidad y estuvo muy lejos del acuerdo. El golero surgido en Chacarita, que también pasó por Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia, arribó al club de la Ribera en 2017 y fue considerado sustituto hasta su retorno del préstamo en Lanús en 2020. Tras la partida de Esteban Andrada y el alejamiento de Marcos Díaz, Rossi se adueñó de los tres palos y ya no volvió a salir salvo por algún caso particular de sanción o lesión.

Si bien del lado directivo son optimistas respecto a la firma para la renovación, la otra parte está disgustada por no estar encaminada la tratativa a esta altura. En el mes de octubre finalizará la actividad oficial para el Xeneize y luego llegará la fiebre mundialista durante noviembre y diciembre, previo a la apertura de un nuevo mercado de pases. Vale mencionar que el próximo 1° de enero, el arquero de Boca quedará habilitado para negociar su llegada a otras instituciones en condición de libre luego del 30 de junio de 2023 (algo que sucedió con Cristian Pavón, hoy en Atlético Mineiro).

Futuro incierto para Rossi en Boca (EFE/Marcelo Endelli)

Rossi recibió algunos sondeos que no se concretaron en ofertas formales en los últimos mercados y estaría en carpeta de varios equipos del exterior. Su prioridad, aseguran, es permanecer en la valla de Boca: pero no a cualquier precio . Desde su entorno remarcaron que el sueldo que percibe tiene un tope de dólar muy bajo y no se condice con la importancia de su puesto y las importantes actuaciones que tuvo en el último tiempo. Inclusive el 1 fue clave en la serie frente a Corinthians (atajó un penal en tiempo reglamentario en Brasil y dos en la tanda disputada en la Bombonera) y fue uno de los pocos que se salvó del aplazo en la última presentación contra San Lorenzo.

Desde que agarró continuidad a mediados de 2021, Rossi tuvo buenas actuaciones en varios encuentros pero sobre todo se destacó en las series de penales. Le atajó dos a River por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2021 en la Bombonera y otro al Millonario por Copa Argentina, antes de ser clave en la final de esa competición en la tanda ante Talleres de Córdoba. Con su formidable actuación en la victoria 1-0 en el Monumental borró el flojo desempeño que había tenido en el Superclásico anterior y volvió a estar en forma tras una lesión en abril de este año. ¿El extra? Llegó a ser convocado por Lionel Scaloni en el partido ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Hoy Boca cuenta en el puesto con Javier García y el juvenil Leandro Brey, apuesta que llegó de Los Andes a principios de año. El héroe Agustín Rossi tiene una charla pendiente con el Consejo que podría resultar clave para destrabar la renovación.

