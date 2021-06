Matías Suárez reveló que Pep Guardiola lo sondeó para llevarlo al Barcelona

Matías Suárez sobre el Barcelona y Guardiola

El delantero de River Plate Matías Suárez terminó una temporada en gran nivel a tal punto que es considerado por varios de sus colegas (entre ellos el Pulga Rodríguez) como el mejor jugador del fútbol argentino. Está consolidado y es pieza clave en el plantel que dirige Marcelo Gallardo. En una entrevista, el cordobés acaba de revelar que Pep Guardiola habló con su representante para llevarlo al Barcelona que por entonces dirigía.

Al ser consultado sobre el tema, en diálogo con el Canal IP, aseguró: “Conmigo no habló (Guardiola). Mi representante me comunicó algo, escuché algo, pero más que eso nada, no voy a salir a decir algo que no es verdad”.

Ese sondeo fue en la época que Suárez jugó en el Anderlecht de Bélgica, donde llegó desde Belgrano de Córdoba en la temporada 2008/2009, la misma en la que Pep empezó a hacerse cargo del primer equipo del Barça. En 2007/2008 condujo al Barcelona B. Guardiola se alzó con dos Champions League en cuatro años (2008/2009 y 2010/2011).

El actual técnico del Manchester City estuvo a cargo del elenco azulgrana hasta 2012, mientras que el cordobés siguió en el fútbol belga hasta mediados de 2016 cuando regresó a Belgrano. Su buen nivel le valió estar bajo la lupa de Gallardo y ser incorporado por River Plate en 2018.

Matías Suárez en el último partido de River Plate, que fue ante el Fluminense en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores (REUTERS/Juan Mabromata)

Sobre el Muñeco, reconoció cuál es su deseo personal: “Él va a analizar dónde puede sentirse mejor. Y más allá de River, también me gustaría verlo dirigir a Messi. Me encantaría, donde sea”. También destacó del DT millonario que está siempre motivando a sus jugadores: “Antes de entrar a la cancha, él te brinda su confianza. Te explica lo que tenés que hacer dentro de la cancha. Te inyecta ese voto de confianza y siempre con un aliento”.

Por otro lado, Suárez también habló de la selección argentina donde no fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para la Copa América. “Hasta último momento yo no sabía si entraba o no entraba, pero yo no venía jugando en el último tiempo por varias cuestiones que me habían pasado. Sabía que iba a ser difícil estar en la última lista. Estoy muy contento por mis compañeros que sí les tocó estar. Yo por mi parte no pierdo nunca la ilusión de estar en la Selección”, aseguró.

El certamen sudamericano se llevará a cabo en Brasil más allá del contexto de pandemia de COVID-19. Al respecto, el nacido en La Falda declaró: “El mundo está complicado, es un problema muy grave. Es complicado jugar en un país que la está pasando verdaderamente mal. Los jugadores también tienen miedo y tienen miedo de jugar en Brasil”.

En febrero de este año Suárez renovó su contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2023 y ratificó lo cómodo que se siente en el club de Núñez. De momento descansa y recarga las pilas para la próxima temporada donde lo más importante a corto plazo serán los octavos de final de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors.

