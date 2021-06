El saludo de Macri a Tevez tras su salida de Boca: “Gracias por todas las alegrías Carlitos”

Mauricio Macri saludó a Carlos Tevez luego del anunció del jugador de que se irá de Boca (Presidencia)

La noticia de la salida de Carlos Tevez impactó al Mundo Boca y generó una catarata de mensajes de agradecimiento al ídolo del Xeneize, cuyo futuro profesional es una incógnita. Una de las voces que no podía faltar era la del ex Presidente de la Nación Mauricio Macri, quien siempre mantuvo una profunda relación de amistad con el Apache.

Macri, cuyo mandato al frente del Xeneize se extendió entre 1995 y 2008, reconoció la trayectoria del delantero de 37 años, le agradeció por su paso por el club de la ribera y le expresó sus deseos para el futuro. “Volviste en lo más alto de tu carrera a Boca por tu amor enorme al club y eso no lo vamos a olvidar nunca. Gracias por todas las alegrías Carlitos querido, jugador y persona excepcional. Éxitos en lo que viene!!”, fue el mensaje que el nacido en Tandil compartió en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de un encuentro entre ambos.

El mensaje de Macri para Tevez

El vínculo entre Macri y Tevez se remonta a los tiempos en el que el dirigente estaba al frente de la institución de la ribera. El Apache debutó como futbolista profesional en el 2001 bajo la presidencia del actual dirigente de Cambiemos. Aquel fue el inicio de una relación de mutuo afecto que se mantiene hasta el presente.

Durante la campaña previa a las elecciones presidenciales de 2015, en las que finalmente Macri se impuso ante el candidato del Frente Para la Victoria, Daniel Scioli, el ex jugador del Manchester City y de la Juventus primero fue reticente a manifestar su apoyo a alguno de los candidatos, pero finalmente se mostró cerca del líder de Cambiemos. Meses después, con el triunfo consumado, lo visitó en la Casa Rosada. Allí mantuvieron una reunión y se sacaron fotos juntos.

El Apache supo visitar a Macri en la Casa Rosada durante su mandato presidencial (Presidencia)

El viernes por la noche, Tevez había anunciado el fin de su carrera en Boca Juniors. El delantero se despidió del club que lo vio nacer como futbolista con una conferencia de prensa en la que estuvo presente el presidente Jorge Amor Ameal.

“Pensé que nunca iba a llegar este momento pero acá estoy. Estoy para decirles que no voy a seguir en el club. No es una despedida, es un hasta pronto, siempre voy a estar para el hincha y el pueblo xeneize”, dijo Tevez con la voz quebrada.

El futuro del Apache es una verdadera incógnita debido a que aún no anunció cómo seguirá su carrera profesional. Ante la prensa recalcó que en Argentina no jugará en otro equipo que no sea Boca, pero no dio mayores pistas respecto de si asumirá un nuevo desafío en el exterior. Las próximas semanas serán claves para saber qué será de la vida del último gran ídolo Xeneize.