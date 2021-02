River hará un minuto de silencio por el femicidio de Úrsula Bahillo en la segunda fecha del campeonato

River le rendirá homenaje a Úrsula Bahillo

El femicidio de Úrsula Bahillo conmovió al país y no le fue ajeno al fútbol. La chica era fanática de River y el club de sus amores le rendirá homenaje a su memoria el siguiente fin de semana, cuando reciba a Rosario Central en el Estadio Monumental por la segunda fecha del campeonato: se realizará un minuto de silencio antes del inicio del partido.

Desde la entidad millonaria informaron que el vicepresidente Jorge Brito estuvo en permanente contacto con el presidente de la filial que el club tiene en Rojas, por lo que ya tenían conocimiento del fanatismo de Bahillo por el club.

Al mismo tiempo, la idea de realizar un minuto de silencio tomó fuerza ante la viralización del tuit de Julieta Amichetti, una amiga de la joven que pidió vía redes sociales este acto. “Desde este medio quiero pedirle a River Plate que por favor en su compromiso del domingo contra Estudiantes de La Plata, hagan un minuto de silencio en honor al fallecimiento de Úrsula Bahillo. Ya que ella era fanática de River y sería un lindo gesto”, fue el recado de Julieta Amichetti en su cuenta de Twitter.

La comisión directiva riverplatense entendió que sería oportuno recordarla en el primer encuentro (la segunda fecha del torneo) que el conjunto de Marcelo Gallardo dispute en condición de local, teniendo en cuenta además que por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino en todos los cotejos de este fin de semana se llevará a cabo un minuto de silencio por el fallecimiento de Santiago Morro García (los de Núñez visitarán a Estudiantes de La Plata este domingo).

El tuit que Julieta Amichetti, amiga de Úrsula, publicó en las últimas horas

Julieta le dedicó a Úrsula una carta de puño y letra que circuló en las redes en la que hizo mención al regalo que le había hecho para sus 18 años: una camiseta de River. “Te cuento que acá abajo, Pipi, las cosas están encaminadas, aunque hace unos días que no puedo conciliar el sueño. Hiciste tu primer milagro: caminé. ¡Sí! Me bajé de la moto; las calles de nuestro pueblo se llenaron de gente, las pibas y pibes caminaron pidiendo “justicia”. Tu hermosa cara empapela las calles, el monumento que está al frente del bar-confitería de tus viejos, lugar donde festejamos tus 18 años, donde cantamos hasta no dar más, en donde recibiste mi regalo, tu camisera de River, la que te pusiste esa misma noche, no es más un monumento a “San Martin” porque esta empapelado con tu cara; “el monumento a la Úrsula” (es ahora)”, rezó un fragmento de la misma.

River compartió una nota, en la que adjuntó dos fotografías de Úrsula (una de bebé con la camiseta riverplatense y otra en el Monumental), a través de sus redes sociales: “Por Úrsula, por todas las víctimas de femicidios y para que podamos construir de una vez y para siempre una sociedad libre de violencia de género. #JusticiaPorUrsula #NiUnaMenos”.

El tuit de River dedicado a Úrsula

Vale mencionar que Matías Martínez, culpable del aberrante femicidio, será trasladado a la alcaidía penitenciara de Junín tras negarse a declarar por el hecho. Luego de pasar sus primeros días de arresto en el hospital San José de Pergamino antes de ser movilizado a una comisaría en Conesa, ahora pasará 14 días de aislamiento en Junín. A pedido de la Justicia, será controlado diariamente por un psiquiatra. Cumplido el plazo lo trasladarán a un pabellón. Por el crimen puede ser sentenciado a cadena perpetua.

SEGUÍ LEYENDO :

Aislamiento y visitas de un psiquiatra: así será la vida en la cárcel del policía femicida de Úrsula

El gesto de Marcelo Gallardo con los jugadores de Depro tras la goleada de River que hizo furor en las redes

Palavecino y Martínez son los primeros refuerzos de River: cómo están las negociaciones por los otros tres jugadores que interesan

Radiografía completa del mercado de pases argentino: las salidas resonantes, los refuerzos destacados y los 10 nuevos entrenadores