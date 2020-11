Nuevo parte médico de Maradona: “Está absolutamente consciente, él se ve bien y se quiere ir”

Leopoldo Luque es quien sigue al detalle el cuadro de Maradona

Diego Armando Maradona pasó la noche internado tras la recomendación de su médico al no verlo bien de salud y se le están realizando una serie de estudios para examinar al detalle su cuadro. Leopoldo Luque, doctor personal del Diez, habló ante la prensa y dio detalles de cómo fueron las primeras horas del entrenador de Gimnasia en la clínica.

“La idea es mejorarlo todo lo que se pueda. El tiempo que necesitamos es un poco más. Él al verse bien se quiere ir, como siempre. Le dije que banque”, expresó el especialista ante los medios. “La noche la pasó bien. Está bien de ánimo. Estuvimos bromeando, estuvimos caminando dentro de la clínica. La situación está evolucionando como queríamos. Él está absolutamente consciente. Y cuando se pone tan consciente se quiere ir. Es conocido que no quiere a los médicos”, agregó.

El médico aclaró nuevamente que lo vio “anémico y deshidratado”, pero que eso “se le está corrigiendo”, aunque aclaró que el tratamiento es más extenso de los días que pasará Maradona en la clínica: “Uno corrige una parte. después hay un tratamiento a largo plazo que se va a hacer en forma ambulatoria. Cuando uno ve esta situación son tres días aproximadamente. Esperemos que quiera quedarse hasta mañana. La idea es que siga acá”.

El hombre que sigue minuto a minuto la salud del legendario ex futbolista reconoció que habló con los hijos de Maradona y advirtió: “Están preocupados, sin duda. Son familia. Como cualquier hijo se preocupa por el padre”. Sin embargo, aclaró que seguramente no reciba visitas por los protocolos que existen en los centros de salud a raíz de la pandemia por coronavirus. Al mismo tiempo, le agradeció a los hinchas que están apostados en la puerta de la clínica Ipensa de La Plata y reconoció que son el empujón para que Diego quiera mejorar: “Él los quiere mucho a los hinchas, por eso está acá”.

Maradona fue internado en la tarde del lunes (Foto: EFE)

En relación al cuadro general, Luque insistió que “está bien de ánimo" y explicó los pasos a seguir: “El tratamiento que le vamos a hacer ahora puntualmente es resolver una parte clínica que lo hacía a él estar muy débil, cansado, pinchado, caminar mal, etc. Las anemias son multifactoriales. Una de las causas es la alimentación. Tiene ese bypass gástrico que hace que no absorba bien el hierro y es más propenso. Todos tenemos planes y después cada uno ejecuta como puede. Está caminando cada vez mejor. Pero uno siempre tiene un objetivo mucho más alto, que lo vamos a seguir buscando. La idea es hidratarlo bien, compensarlo bien y ver un laboratorio donde repunta el hematocrito, el hemograma mejor y en base a es ir viendo”.

La decisión de internarlo, según aclaró, fue porque eso da la posibilidad de agilizar todos los estudios pensados y la intención es que permanezca allí la mayor cantidad de tiempo para solucionar sus problemas “lo mejor que se pueda”. Sin embargo, Luque fue sincero a la hora de analizar la personalidad de Maradona y aclaró que el objetivo a esta hora es que “se quede hasta mañana”, pero no fue contundente para asegurar que finalmente eso suceda: “Tiene principio de autonomía y hay que respetarlo. Está totalmente consciente. No pasa con él, pasa con todos los pacientes. Uno tiene una idea de tratamiento, pero hay un principio de autonomía”.

“Con Diego tengo una relación hace bastante y es como se lo ve en la tele. A veces me quiere ver y a veces no. Yo no lo veía tan bien. Surgió esta propuesta que uno de los objetivo es lograr un monitoreo de mi parte mucho mayor, donde puedo ajustar lo que creo conveniente junto con un equipo”, advirtió.





Noticia en desarrollo...





