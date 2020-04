“Estoy perdiendo cada día, es un día menos para vivir. Yo lo único que quiero es tiempo, tiempo para vivir, disfrutar. Extraño a mis nietos, no los veo... De la nena nos mandan videos, la nena empezó a hablar, de la nada, no sábés cómo habla. Y nosotros no estábamos ahí. Otra vez me pasa lo que me pasó de pibe cuando estaba concentrado con Bilardo. Empezó a caminar la nena, ‘empezaron a caminar los mellizos’, me dijo mi señora, y yo andaba en qué hotel metido, concentrado, y ni prestaba atención porque estaba con los partidos. Esas son las cosas que nos pasan a los grandes. Y no quiero ni pensar cómo la pasan los más grandes que yo. Mi mamá por lo menos está muy bien en Corral de Bustos, no hay casos ahí. Ella es de estar adentro, no la está pasando mal. Mi hermano vive al lado. Está muy bien, pero se te va el tiempo”, involucró a sus seres queridos en el discurso.