Este lunes fue uno de los días más ajetreados de Diego Maradona en el año. Y es que el ex capitán de la selección argentina le anunció a sus jugadores que no continuará al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata (aunque todavía no decide una fecha de salida) el mismo día en el que se reflotó la posibilidad de que retorne al fútbol mexicano de la mano de Dorados de Sinaloa.