"Ojalá Dios me diera fuerza como para volver a una cancha. los años y la vida pasan para todo el mundo. A mí me agarra con 57 años, viendo a mi Selección, que es vapuleada por un equipo que no es uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal ver que todo lo que construimos con mucho esfuerzo se destruya con tanta facilidad", comenzó su análisis el ex Napoli y Sevilla.