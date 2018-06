Pero hay jugadores. Lo tengo apichonado a Mascherano porque como se está jugando por un lugar, entró por la ventana y a pedido de Messi por ahí no se siente con el carácter de los mundiales anteriores, especialmente el de Brasil como para poner las cartas sobre la mesa. Lo tengo apichonado a Messi porque erró el penal, porque se siente responsable y la tipología del jugador establece que la adversidad me agranda o me achica. Lo tengo apichonado a Biglia, quien está cuestionado y se preguntan si tiene que salir o no. Lo tengo apichonado a Guzmán.