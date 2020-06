“Pasó el tiempo y después me encontré con él que me decía te mandé un recadito. ‘Vos llevas un caminar estupendo, pero vos vas a ser entrenador cuando te quieran quema la casa, cuando la prensa te vuelva ropa de trabajo, cuando no puedas salir del estadio, cuando tengas que salir en tanqueta, ahí vas a ser entrenador’. Pasó el tiempo y me di cuenta que tenía muchísima razón. Esos son los consejos de la gente mayor que no es tan prisionera de la inmediatez de un resultado. Hoy aparece alguien y gana y ya es el mejor y a los 15 días pierde y ya hay que matarlo”, concluyó.