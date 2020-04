El primer tópico sobre el que respondió Lunati fue acerca de qué hubiese ocurrido si él hubiese dirigido el encuentro entre River y Belgrano en junio de 2011, cotejo que decretó el descenso del Millonario. “Yo creo que seguramente el resultado hubiese cambiado. Hubiese cobrado el penal que el Chiqui Pérez le hizo a Leandro Caruso. Después de la mano de Nimo, fue el penal más grande que vi en mi vida. Tal vez, con eso, el resultado hubiese cambiado o tal vez no. Pero bueno, si el árbitro lo hubiese cobrado... Un penal que no se que le pasó al árbitro en ese momento. Le habrá pasado una mosca por delante de los ojos, no se, pero estaba al lado y dijo choque. No existe eso. Es imprudencia y foul”, expresó.