“En un partido ganamos 4-0 y yo hice tres goles y di pase para el cuarto. Me citó a su departamento y me sacó un video de ese partido donde se veía todos los pases errados que di. Le dije que por qué no ponía los goles que hice y me aclaró: ‘Para mí has jugado muy mal’. Me fui encima a pegarle, pero Sebastián Beccacece, actual entrenador de Racing, era su asistente y me agarró”, rememoró Ramírez en una entrevista con el medio Trome.