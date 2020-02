Tevez tiene otra relevancia en Boca. Su juego no reemplaza la ilusión fallida de contratar a un Paolo Guerrero. Carlitos por ahora tiene pequeñas intervenciones que delatan que fue el único crack del equipo. Contra Independiente se tomó el tiempo, giró y ajustó la pelota cerca del palo de Campaña. Casi gana un partido que Boca jugó mal desde la doble amarilla de Izquierdoz. Con Talleres la figura fue Villa. El colombiano con registros de velocidad de Mbappé es hoy el jugador más desequilibrante del plantel. Es el que levanta a la gente del asiento. Aun cuando le falte una mejor lectura para el final de su galope. Igual fue Tevez quien aseguró el triunfo con un pase fino a la red. Un punto a favor de su arranque del año es el entrenador. Russo no lo engañó con frases pomposas. Hasta le marcó cierta distancia. Tevez tiene un largo historial de contrapuntos con sus entrenadores pero esta vez es real que Alfaro lo usó para construir poder. No era cierto que fuera su bandera. Quedó al desnudo cuando lo mandó al banco para hacer jugar a Soldano de 8 y a Hurtado de 9. Antes había un enfrentamiento a la vista de todos: Tevez y Guillermo no se querían aunque compartieran la bandera de los ídolos que siempre se ve en la Bombonera.