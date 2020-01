La ajustada victoria en el estreno soltó el desahogo de García, quien apretó los puños, se abrazó con su colega Guillermo Narvarte y felicitó a cada uno de sus dirigidos. El San Lorenzo del Che ya dio su primer paso. Por supuesto que con el escaso tiempo de trabajo que tuvo el entrenador, aún no se ve su marca en el juego del equipo. “Yo ni lo había visto a San Lorenzo, así que no sé qué tuvo de mi sello y qué no. Tuve solamente un entrenamiento. Me metí un poco. me gusta cómo me abrieron las puertas. Estoy viendo cómo ir metiendo cosas tácticas, pero no hay tiempo. De a poco voy a ir agregando cosas”, dijo García.