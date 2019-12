El mediocampista ex Gimnasia, de 29 años, es el nombre que mayor apuro genera. No es para menos, después de dos años (2018 y 2019) en alto nivel, figuras como Diego Maradona y Juan Román Riquelme lo eligieron como el mejor futbolista del fútbol argentino y su rendimiento provocó el interés de Inter de Porto Alegre y Los Ángeles Galaxy de la MLS, entre otros equipos. “Con Marcelo tuvimos una charla. Él me quiere retener, yo le expliqué mis motivos, él lo entiende y no tiene problemas. Siempre estoy agradecido a este cuerpo técnico. Se analizarán todas las ofertas, hablaré con dirigentes, con la familia y representantes para llegar a lo mejor para el club. Tengo casi 30 años, empecé a jugar en primera de grande y la diferencia económica no la pude hacer, y por eso analizo todas las opciones", planteó Nacho hace unos días, en diálogo con TyC Sports.