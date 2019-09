Por su parte, el capitán de Boca no habló sobre este cruce pero sí respondió sobre su suplencia. "Estoy en mi casa, cuando querés esta camiseta, te bancás un montón de cosas. Estoy en paz y tranquilo. Cuando me toca, trato de hacer lo mejor posible. Soy un agradecido a la gente de Boca que me sostiene, me mantiene en pie y me da las ganas de seguir jugando. Muchas veces no me verán con la mejor cara, quiero jugar esas clases de partidos. No volvería a jugar y me quedaría en mi casa. Es mi temperamento, que me hizo ganar tanto y pelearme a veces. Pero estoy feliz y en mi casa", manifestó Carlitos.