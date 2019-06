Existen otras firmas que aspiran a vestir a Boca a partir del año que viene: la alemana Puma, y las estadounidenses Under Armour y New Balance. No obstante, alguna otra marca podría acercar una oferta superadora que hiciera la diferencia, tal como sucedió con Olympikus en el momento en que finalmente se quedó con Racing de Avellaneda (2010).