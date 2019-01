Me sentí muy bien, muy bien. Cuando Guillermo Salatino me fue a entrevistar pensó que dirigía desde un sillón. Me sentí muy cómodo con todos los jugadores. En el primer almuerzo me sonaron como siete celulares al mismo tiempo. Yo le dije a mi cuerpo técnico que tranquilo, que lo hablábamos a la tarde. Y a la tarde les dije: "Muchachos, si no es una cosa urgente a mí me simpatizaría que los celulares los pongan en modo vibración. Para que disfrutemos el momento". Nunca más, en el año y medio que estuve, volvió a cenar un celular.