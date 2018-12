El Milan le pagó a la Juventus 18 millones de euros por la cesión de un año, mientras que al finalizar la temporada deberá completar el pago de otros 36 millones para hacerse de la ficha del Pipita. Su vuelta al gol revitaliza sus ganas de triunfar en su nuevo hogar y de dejar atrás a las críticas, que en Italia no tuvieron la virulencia de las que ha sufrido en la Selección, con la catarata de memes. El atacante no renunció a pelear por un lugar en la Albiceleste, más allá de que no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni.