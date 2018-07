El futuro del alero es una verdadera incógnita. La pasada temporada prácticamente no tuvo minutos a raíz de una lesión -el basquetbolista sintió que no fue tratado de la manera correcta para regresar a los campos de juego, mientras que la institución consideró que no se esforzó para dar una mano en los playoffs- y la relación entre ambas partes no parece ser la mejor.