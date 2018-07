"Juanfer" Quintero habló de los rumores que lo vinculan al Real Madrid. "No sé del tema. En la calle me lo dicen y no ha sido fácil asimilar eso. Hoy en día mi realidad es River, veremos qué pasa en los próximos días. Uno como jugador se siente muy halagado de que el Real Madrid se esté fijando en mí".