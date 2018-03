"Me maltrataba todo el tiempo. Me decía cosas por el peso que tenía después del embarazo, por las estrías y la cicatriz de la cesárea. Tuve que bajar más de 20 kilos", reconoció González, y concluyó: "Cuando estábamos juntos empezó a tomar y fumar marihuana delante de la nena. Peleábamos mucho, verbal y físicamente. Se enojaba con las cosas que yo le decía y me dejaba varias marcas. No le tenía miedo, pero después empecé a recibir amenazas".