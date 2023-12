Opinión: ¿Cuáles fueron las fallas de la inteligencia israelí que derivaron en la masacre de Hamas?

El ataque perpetrado por Hamas será también recordado como la mayor falla de inteligencia israelí de la que se tenga noticia, desde la constitución de ese país (AFP)

El cobarde ataque perpetrado por la organización terrorista palestina Hamas contra Israel no solo pasará a la historia por su carácter artero y su deliberado ensañamiento con la población civil. También será recordado como el momento de la mayor falla de inteligencia israelí de la que se tenga noticia, desde la constitución de ese país.

Portavoces de las Brigadas al Qassam, el brazo militar de Hamas, declararon que el planeamiento del ataque se inició en el 2021 y fue llevado adelante con gran rigor y minuciosidad. Durante ese lapso, el grupo habría acumulado numeroso armamento, desplazado cientos de combatientes y realizado ejercitaciones de algunas fases del golpe.

Además, el brazo armado de Hamas colectó minuciosamente información sobre los blancos seleccionados del otro lado de la frontera, con un alto grado de detalle. Que esta preparación haya pasado inadvertida durante dos años para el gobierno en Tel Aviv maximiza la dimensión del error.

¿Cómo pudo ocurrir esto? Frente a este interrogante, pueden ensayarse al menos dos respuestas. La primera sugiere que la falla radicó, sobre todo, en los métodos de recolección de información, tanto en las conocidas agencias Mossad y Shin Bet como en inteligencia militar (Aman), incluyendo la renombrada Unidad 8200.

En ese sentido, el exalto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional israelí, Yoel Guzansky, indicó: “Gastamos miles de millones en reunir información de inteligencia sobre Hamas (…) Luego, en un segundo, todo se derrumbó como las fichas de un dominó”.

Minimización del uso de la tecnología y contactos personales

En esta línea, frente a los sofisticados sistemas de interceptación electrónica y vigilancia del tráfico digital que posee Israel, Hamas sencillamente declinó el uso de la tecnología: su cúpula no empleó telefonía celular ni correos electrónicos para transmitir órdenes e instrucciones, sino que se apeló a la comunicación personal, en buena medida oral, a células que no mantenían contacto entre sí y manejaban información fragmentaria. Y en aquellos casos en que los jefes de Hamas utilizaron medios telefónicos e informáticos de comunicación, sabiendo que estaban siendo monitoreados, difundieron, a través de ellos, que no se preparaban para un conflicto armado.

Al mismo tiempo, Hamas habría evitado la detección de sus movimientos por parte de los satélites y drones de vigilancia de Israel, valiéndose de la vasta red de túneles que se despliega bajo suelo gazatí, a una profundidad suficiente para no activar los sensibles sensores del enemigo. Sin embargo, el principal problema de reunión de información no pasó por sistemas de interceptación o sensores. La evidencia indica que Israel no contaba con fuentes humanas lo suficientemente cercanas a los decisores de Hamas.

La segunda respuesta al interrogante planteado anteriormente, considera que los organismos de inteligencia israelíes, o los decisores que se nutren de sus insumos, pecaron de una incomprensible candidez, probablemente asociada a un sesgo cognitivo: Hamas nunca se atrevería atacar abiertamente, sin el anonimato que otorga la acción terrorista, a un oponente enormemente más poderoso. La atención de los organismos de inteligencia estaba más enfocada en la volátil frontera norte, donde acecha la organización chiíta pro-iraní Hezbollah, que en los asuntos que se estaban cocinando en Gaza.

Exceso de confianza de la inteligencia israelí

Fue un exceso de confianza, tal vez sustentado en fuentes humanas deficientes y mensajes interceptados cuyo contenido era deliberadamente falso. La buena conducta de Hamas durante los últimos meses, declinando en favor del grupo Yihad Islámica la ejecución de ataques contra Israel, seguramente contribuyó al relajamiento, aunque en modo alguno lo justifica. Mucho menos, si es cierta la versión difundida por The Times de Israel, asegurando que los servicios de inteligencia egipcios alertaron a sus contrapartes israelíes, en repetidas oportunidades durante los últimos meses, de “algo grande” que estaba planificando Hamas.

Probablemente, la opinión pública nunca sepa del todo qué pasó en materia de inteligencia y por qué no se pudo prevenir el ataque de Hamas. Por cierto, se harán investigaciones y elaborarán reportes. Pero el secretismo atravesará todo ese proceso debido a la crítica importancia del tema, en términos de seguridad nacional. Es esperable, y en cierta manera lógico, que así sea. Lo que seguramente demandará mucho más tiempo que los plazos de implementación de las propuestas que emanen de los informes oficiales, será la restauración de la confianza ciudadana local en sus organismos de inteligencia. Se ha roto el mito de su infalibilidad.

Hamas habría evitado la detección de sus movimientos por parte de los satélites y drones de vigilancia de Israel valiéndose de la basta red de túneles que se despliega bajo el suelo gazatí (Archivo DEF)

*El autor es analista de seguridad internacional y profesor de la Universidad de Belgrano.