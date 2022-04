Paco de Anda verglich Córdova mit Pedri und so haben sie ihn in Netzwerke aufgenommen

Der ESPN-Kommentator sorgte für Kontroversen, indem er behauptete, Córdova sei besser als Pedri (Video: Twitter/ @chalitacasar)

Kürzlich spielte der Sportkommentator Paco de Anda in einer kontroversen Debatte für mexikanische Fußballfans mit, als er erklärte, Sebastián Córdova habe bessere Fähigkeiten, um Torschüsse zu sammeln als Pedro Gonzáez, besser bekannt als Pedri.

Sein Kommentar wurde von der Öffentlichkeit nicht gut aufgenommen, so dass seine Rede in sozialen Netzwerken schnell viral wurde und verschiedene Twitter-Nutzer die Analyse von Paco de Anda verspotteten. Sie nannten den ESPN-Analysten „lächerlich“ und würdigen seine Karriere im Sportjournalismus.

Die Diskussion fand während einer Übertragung des Futbol Picante-Programms von ESPN statt, nachdem Tigres Toluca am 14. Spieltag der Liga MX mit 3:0 besiegt hatte. Córdovas Thema leuchtete auf dem Programmtisch wegen des Tores, das er über den Tellerrand hinaus erzielte und das den Katzen zum Sieg verhalf.

Aus diesem Grund wurde seit seiner Ankunft im UANL-Club (Autonome Universität Nuevo León) über die Qualität der amerikanischen Jugendmannschaft gesprochen. Trotz der Tatsache, dass er während der gesamten Meisterschaft nicht viel Aktivität hatte, ist er für Paco de Anda Córdova ein besserer Schütze außerhalb der Gegend als der Barcelona-Spieler

In erster Linie erinnerte er sich an das, was während der Olympischen Spiele 2020 in Tokio gesagt wurde, bei denen Francisco Sebastian mit dem Spanier verglichen wurde: „Pedri wurde bei den Olympischen Spielen mit Córdova verglichen, und ich sagte, 'Córdova fragt Pedri' bei den Olympischen Spielen nicht“.

Daher wurde darauf hingewiesen, dass die Nationalmannschaft auch über den sportlichen Fähigkeiten des Barca-Fußballer steht. Dies wurde im ESPN-Programm angegeben:

Dieser Punkt wurde von verschiedenen Sektoren der Fans nicht gut aufgenommen, weshalb sie gegen den Sportanalysten schimpften.

„Wie willst du Córdova mit Pedri vergleichen? EINFACH LÄCHERLICH!“ „Vielleicht setzen sie den Vergleich zwischen Pedri und Córdova fort, nur um zu verkaufen, aber es muss wertvollere Möglichkeiten geben, ihr Brot zu verdienen“ und „in Mexiko gibt es Sportjournalisten, die sagen, dass der Mexikaner besser ist als der spanische. Und dass Córdova in diesem Turnier kaum ein Tor hat, wenn ich 4 hätte, würden sie es bereits mit Mbappe vergleichen „, waren einige der Kommentare, die in Netzwerken viral wurden.

Sogar einige Sportanalysten stellten auch die Aussage von Paco de Anda in Frage. Einer von ihnen war Fernando Schwartz von Fox Sports, der den Kommentar ironisierte und mit der folgenden Nachricht antwortete: „Córdova als Pedri. Chicote wie Cr7. Und welchen Geschmack hat dein Milchshake? “

Juan Pablo Fernández, Sohn des emblematischen José Ramón Fernández, nahm ebenfalls an der Diskussion teil und zog in einer Veröffentlichung eine Bestandsaufnahme dessen, was der spanische Mittelfeldspieler mit Barcelona erreicht hat und was Córdova im L iga MX tut.

„Es ist eine Fußballblasphemie, Pedri ist heute die Top 10 der Welt, er war MVP des letzten Euro, er spielt in der zweitbesten Liga der Welt, er ist der unbestrittene Starter von Barcelona und eine Macht wie Spanien, der Typ ist ein Riss. Córdova ist Bankier in Liga MX „, schrieb er auf seinem verifizierten Konto.

Bisher spiegeln Córdovas Zahlen bei Tigres seine Abwesenheit in den Startelf von Piojo Herrera wider, da er nur vier Spiele als Starter gespielt hat und sich in sieben Spielen verändert hat. Seit Beginn des Turniers wurde nur ein Ergebnis verzeichnet, was die gesamte Debatte über ESPN auslöste.

LESEN SIE WEITER: