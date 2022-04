Lis Vega wird weiterhin ästhetische Operationen durchführen: „Nicht dass sie sie küssen würden“

Lis Vega teilte mit, dass sie die Änderungen fortsetzen werde, solange sie ihr Aussehen mag

Lis Vega überrascht ihre Fans seit Jahren mit verschiedenen Modifikationen und ästhetischen Operationen. Seit 2019 wurde sie jedoch sowohl in sozialen Netzwerken als auch in engen Kreisen stark kritisiert.

Bei einem Treffen mit einer Gruppe von Reportern gab die kubanische Schauspielerin bekannt, dass die Kritik ihr bereits eine abgenutzte Angelegenheit erscheint, und sie verglich sich sogar mit Künstlern wie Michael Jackson oder den Kardashian-Schwestern. Lis argumentiert, dass, wenn die Leute sie bewundern, es für ihre Arbeit sein wird, egal wie sie aussieht.

„Es ist so ein banales Thema, das heißt, am Ende ist es mein Körper, niemand ist davon betroffen, was er mir antut, was ich nicht mache (...) Ich denke, dass am Ende alle, die Menschen, die dich bewundern, weil du ein Künstler bist, dich für das bewundern werden, was du tust „, sagte er zu Eden Dorantes.

In diesem Interview über ihr Aussehen und ihre Kritik erläuterte die Schauspielerin von Seifenopern wie Word of a Woman, Love Heart und Duelo de Pasiones, dass sie jedes Jahr und noch weniger Operationen und Schönheitsbehandlungen durchführen wird, wenn sie dies erfordert. Ihre einzige Priorität ist, dass sie sich selbst mag.

„Was ist das Problem? , es ist meine Entscheidung, ich mag es so sehr, dass ich es alle 8 Monate und darüber wieder mache, sogar meine Eltern oder über Freunde, die ich liebe, die mir sagen 'du bist sehr übertrieben', weil mir gefällt, was ich sehe“

Darüber hinaus machte sie deutlich, dass ihre Entscheidungen über ihr Aussehen Kommentare und Kritik sowohl von Freunden als auch von ihren eigenen Eltern umgangen haben.

Er erzählte auch, dass einige seiner Operationen sogar für die Gesundheit notwendig waren: „Ich habe (Hyaluronsäure) auf meine Lippen gelegt, weil ich eine Narbe im Theater hatte, Hyaluronsäure kam, die Wissenschaft kam, der wissenschaftliche Teil für viele Dinge verwendet wird und die Wahrheit ist mir, allen, nicht wichtig, noch dass sie es küssen würden“, sagte er vor Lachen.

Auf ihrem Instagram-Account wies die Schauspielerin darauf hin, dass ihre Existenz ihre wahre Art zu sein darstellt und sie sich sehr wohl mit ihrem Aussehen fühle. Außerdem schrieb sie, dass sie das, was sie gelernt hat, „umarmt“, um verschiedenen Erfahrungen Platz zu machen.

„Wenn du wirklich weißt wer du bist, willst du nichts anderes als für immer dort zu bleiben, im unendlichen Bewusstsein deines Seins #omnamahshivaya #loveyourself #vuelolibre Eines Tages wird es seinen Kreislauf schließen und ein anderer wird gleich beginnen, das Gelernte annehmen und die Arme für das neue #goodnight öffnen #lapoetadelourbano #mexico „wurde vor einem Tag in seinem offiziellen Account über dieses soziale Netzwerk gelesen.

Kürzlich feierte die kubanische Schauspielerin den Erfolg ihres Accounts auf der OnlyFans-Plattform und ihren bevorstehenden Auftritt in einer Zeitschrift, die sich an das männliche Publikum richtete.

Die Tänzerin behauptete, auf der exklusiven Content-Plattform beträchtliche Gewinne zu erzielen, und gab zu, dass sie neben den Einnahmen auch gerne ihren Abonnenten gefallen kann, die sie im Laufe der Jahre zu einem „Sexsymbol“ gemacht haben.

Lis begann ihre Rolle als Model der Content-Plattform inmitten der Pandemie, um die Ausgaben zu bewältigen. Jetzt hat sie ihr jedoch geholfen, ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten, da sie versicherte, dass sie nicht von einem Mann abhängig ist. Als unabhängige Frau muss sie ihr eigenes Einkommen generieren.

„Mir geht es sehr gut, es kam in einer Phase der Pandemie, als ich meiner Familie Nahrung bringen musste, ich habe keinen Partner, niemand unterstützt mich und es ist wie ein Gentlemen's Magazine, aber auf der Plattform lade ich mein Foto einen Monat hoch, die Leute zahlen ihre monatliche Zahlung und es sind exklusive Inhalte“, sagte er weiter das Programm De aus erster Hand.

