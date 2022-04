Juan Carlos Osorio lehnte das Angebot eines großen aztekischen Fußballs ab

CALI. 7 de agosto de 2021. América y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

Nach seiner Abreise aus Amerika aus Cali aufgrund schlechter Ergebnisse in der Dimayor Betplay League ist Juan Carlos Osorio immer noch ein gefragter Trainer innerhalb und außerhalb des Landes. In Mexiko ist die Rede davon, dass einer der Großen des Handfußballs auf die Dienste des Kolumbianers zählen will.

Es sei daran erinnert, dass die Risaraldena nicht nur die mexikanische Nationalmannschaft anführte, die sich für Russland 2018 qualifizierte, sondern auch 2011 einen kurzen Besuch in Puebla hatte, wo ihn die Zahlen nicht begleiteten, nachdem er elf Spiele mit zwei Siegen und einer gleichen Anzahl von Unentschieden und insgesamt sieben geführt hatte Niederlagen.

Trotz der Kritik an der Spitze der Tri genießt der ehemalige Trainer von Millonarios und Once Caldas im aztekischen Land einen guten Ruf, so dass er die Zügel der Chivas Rayadas von Guadalajara übernimmt, die Marcelo Leaño entlassen haben, der das Team in der elfte Position der MX League mit 17 Punkten.

Das könnte Sie interessieren: Video: Mit Tor und Unterstützung gibt Luis Díaz in der Premier League die Führung nach Liverpool zurück

Die Informationen wurden vom Journalisten Gustavo Mendoza während der Ausstrahlung des Programms La Última Palabra veröffentlicht, das auf Fox Sports Mexico ausgestrahlt wird.

Angesichts der Konsultation seiner Kollegen am Tisch, die die anderen Kandidaten waren, um Leaño zu ersetzen, bemerkte Mendoza, dass die Führung von Chivas bereits Kontakt zu Osorio aufgenommen habe.

Der Journalist fügte hinzu, dass der Argentinier Antonio 'El Turco' Mohamed, derzeitiger Trainer von Atlético Mineiro in Brasilien, ebenfalls auf dem Technikerdeck ist, um die Bank der Heiligen Herde zu erreichen.

Ebenso sagte der kolumbianische Sportjournalist Ricardo Mayorga über seinen offiziellen Twitter-Account, dass Juan Carlos Osorio tatsächlich einen Anruf von der mexikanischen Mannschaft erhalten habe, das Angebot jedoch abgelehnt habe.

El periodista afirmó que Osorio rechazó la oferta de Chivas de Guadalajara. Tomado de @mayorga1

In seiner Zeit als Mexiko-Trainer führte Juan Carlos Osorio 52 Spiele an, von denen er 33 Siege, neun Unentschieden und zehn Niederlagen gewann. Neben der Qualifikation der Manito-Besetzung für die Weltmeisterschaft 2018 erzielte er in der Gruppenphase einen historischen Triumph gegen Deutschland.

Nachdem die Teilnahme des aztekischen Teams in Russland beendet war, verließ der ehemalige Trainer von Nacional seinen Posten, obwohl die Direktoren daran interessiert waren, seinen Vertrag zu verlängern.

Nach seiner gescheiterten Ankunft in der kolumbianischen Nationalmannschaft als Ersatz für José Néstor Pekerman übernahm Juan Carlos Osorio das Kommando von Paraguay, wo er nur ein Freundschaftsspiel gegen Südafrika führte und den Posten nach Meinungsverschiedenheiten mit den Albirroja-Richtlinien verließ.

Danach hatte er einen Pass ohne Mitleid oder Ruhm bei Atlético Nacional, mit dem er das, was er in den vergangenen Jahren erhalten hatte, nicht revalidieren konnte, und landete dann von Cali nach Amerika, mit dem er aufgrund seines Rotationssystems und des Mangels an Ergebnissen, die zu seinem Rückzug führten, ernsthaft befragt wurde im gegenseitigen Einvernehmen mit den scharlachroten Richtlinien, zu denen er kein gutes Verhältnis hatte.

LESEN SIE WEITER: