Die Verlegung des „Chiclayo-Monsters“ in das Gefängnis von Challapalca verärgert die Eltern eines empörten Minderjährigen

Der Verbrecher mit dem Spitznamen „Chiclayo-Monster“, Juan Enríquez García, hatte 9 Monate erhalten in Untersuchungshaft wegen Entführung und sexuellen Missbrauchs eines dreijährigen Mädchens in Lambayeque. Letzten Montagabend wurde er jedoch angewiesen, in das Callapalca-Gefängnis in Tacna verlegt zu werden.

Enríquez García, 48 Jahre alt, wurde im Picsi-Gefängnis festgehalten. Da die Gefangenen dieses Strafvollzugs ihm jedoch mit dem Tod gedroht hatten, wurde beschlossen, dass er in das Gefängnis verlegt werden würde befindet sich in den Bergen von Puno und Tacna. Dieses Gefängnis befindet sich 4.800 Meter über dem Meeresspiegel und ist die höchste Haftanstalt der Welt.

Der Justizminister Felix Chero bestätigte, dass diese Entscheidung nach einer Bewertung durch den Präsidenten von getroffen wurde das Nationale Strafvollzugsinstitut von Peru (INPE).

Laut Angehörigen der Gefangenen des Picsi-Gefängnisses hofften sie, Enríquez García „willkommen“ zu heißen. „Wir werden ihn für den Schaden bezahlen lassen, den er angerichtet hat, wir sind auch Eltern und wir haben Kinder, und das ist böse. Wir warten auf Sie, wir heißen Sie herzlich willkommen „, warnten sie ihn laut der Zeitung Trome.

UNBEHAGEN IN DER FAMILIE

Die Nachricht wurde jedoch vom Vater des Opfers nicht gut aufgenommen, der erklärte, dass der Kriminelle an derselben Stelle, an der er das Verbrechen begangen hat, Ermittlungen und Gerichtsverfahren ausgesetzt sein sollte. Er war der Ansicht, dass die Gefängnisbehörden Enríquez García bei den übrigen Insassen des Chiclayo-Gefängnisses hätten lassen sollen, „damit er fühlen kann, was er meinem Mädchen angetan hat“.

In einem Interview mit Exitosa reagierte der Vater des kleinen Damaris auf den Vorschlag der Exekutive, eine chemische Kastration gegen die Kriminelle und alle Vergewaltiger von Minderjährigen, und war nicht sehr für diese Maßnahme. Er forderte die Todesstrafe gegen Juan Antonio Enríquez García für die Begehung des Verbrechens, das nicht nur die Region, sondern das ganze Land empörte.

Er sagte, er sei sich des Vorschlags der Exekutive bewusst, war jedoch der Ansicht, dass diese „Strafe“ oder lebenslange Freiheitsstrafe ausreichen würde, um den gesamten Schaden zu beheben, den er seiner Tochter zugefügt hatte.

„Ich gehe zur Arbeit, um meine Tochter zu ernähren. (Stellen Sie sich vor) Sie unter diesen Umständen zu finden. Wenn es nach mir ginge, würde ich das Schlimmste tun, aber ich versuche, um meines Mädchens willen ruhig zu bleiben. Ich habe gehört, dass sie ihn chemisch kastrieren wollen [...] es ist besser, ihn leiden zu lassen und ihn dann zu töten „, sagte er.

„Sie werden ihn sein ganzes Leben lang eingesperrt halten, mit seinen drei Mahlzeiten, gut schlafen; während einer weiter arbeitet, um mein Mädchen ernähren zu können“, fügte er hinzu.

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich fueron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. | Foto: Andina

ÜBER PEDRO CASTILLOS BESUCH

Präsident Pedro Castillo reiste zum Almanzor Aguinaga Asenjo Hospital in Chiclayo, wo sich das kleine Mädchen erholt. Der Vater sagte, dass sein Gespräch mit dem Präsidenten 5 Minuten gedauert habe.

„Er kam, um uns zu unterstützen und sagte uns, dass er das Rechtsverfahren beschleunigen werde, damit diese Person bezahlt, was sie verdient. Es war eine sehr kurze Sache (der Dialog), aber er hat uns beraten „, sagte er am 15. April gegenüber RPP Noticias.

An diesem Dienstag, dem 19. April, gab der Vater des kleinen Mädchens in Gesprächen mit Exitosa weitere Einzelheiten über den Besuch des Präsidenten bekannt.

„Er kam, um den Zustand des Babys zu sehen und mich zu fragen, wie es läuft, aber ich habe seine Unterstützung nicht gehört. Er kam nur, um zu fragen und sagte, dass sie das psychologische Problem unterstützen würden, all das „, sagte er.

So erklärte sie, dass ihr kleines Mädchen bereits zwei Operationen durchlaufen habe und derzeit stabil sei, ihnen jedoch noch kein Datum für die Entlassung gegeben wurde.

„Mein Mädchen ist stabil, jeden Tag sehe ich sie glücklicher und glücklicher. Gott sei Dank geht es ihm besser, und jetzt erholt er sich von den Operationen, die ihm angetan wurden „, sagte er.

